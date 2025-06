Emozioni e risate nel secondo giorno di reazione a catena: i tiri liberi sfida i donzelletti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il game show Reazione a Catena continua a regalare momenti di grande intrattenimento e competizione. Nella puntata del 9 giugno 2025, i campioni in carica, i Tiri Liberi, hanno affrontato una nuova sfida contro i Donzelletti, un gruppo proveniente da Ancona. La serata si è rivelata ricca di colpi di scena, risate e una gara avvincente, culminando in un montepremi significativo.

I donzelletti: nuove entrate da Ancona

I Donzelletti, formati da Rosy, Maria Letizia e Massimiliano, hanno scelto un nome che rende omaggio al celebre poeta Giacomo Leopardi, originario della loro terra natale. Maria Letizia proviene da Osio, mentre Rosy e Massimiliano sono di Offagna. Questo trio ha portato con sé un’energia fresca e un approccio vivace alla competizione. Durante la presentazione, il conduttore Pino Insegno ha anche ricordato la passione dei Tiri Liberi per i rettili, creando un’atmosfera di amicizia e rivalità sportiva. Con le presentazioni concluse, il gioco è entrato nel vivo, promettendo una serata di divertimento e sfide.

L’intesa vincente: una gara avvincente

La prima prova, L’Intesa Vincente, ha visto i Donzelletti tentare di dimostrare la loro affinità di squadra. Nonostante un inizio promettente, il trio di Ancona ha faticato a mantenere il ritmo, chiudendo la prova con un totale di 7 parole. I Tiri Liberi, pur avendo meno tempo a disposizione, hanno dimostrato la loro abilità, totalizzando 9 parole e conquistando così l’accesso alla fase finale del gioco. La competizione si è rivelata intensa e coinvolgente, con momenti di tensione e divertimento che hanno intrattenuto il pubblico.

L’ultima catena: un montepremi sfumato

Nella fase finale, i Tiri Liberi si sono trovati a fronteggiare L’Ultima Catena con un montepremi di 135 mila euro. Nonostante un inizio promettente, il trio ha dovuto affrontare delle difficoltà. La prova ha visto il valore iniziale della parola finale fissato a 67.500 euro, che è stato ridotto a 33.750 euro dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Per vincere, i Tiri Liberi hanno dovuto trovare la parola in comune tra “Ricordo” e “Ombelico“. Purtroppo, la loro scelta di “Cinture” si è rivelata errata, mentre la risposta corretta era “Cicatrice“. Nonostante la delusione, i campioni hanno dimostrato grande sportività e si preparano a tornare in campo per cercare di riconquistare il titolo nella prossima puntata.

La serata di Reazione a Catena ha offerto un mix di emozioni, risate e competizione, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama dei game show italiani.

