Emozioni e omaggi nell’ultima puntata di “Domenica In” con Mara Venier

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 18 maggio 2025, l’ultima puntata di “Domenica In” ha regalato momenti indimenticabili a tutti i telespettatori. Mara Venier, conduttrice storica del programma, ha ricevuto una serie di omaggi e sorprese da parte di colleghi e amici, rendendo l’evento carico di emozione e significato. La trasmissione ha visto la partecipazione di artisti di spicco e ha offerto performance che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ospiti e performance speciali

La puntata ha brillato grazie alla presenza di artisti di grande talento, tra cui Antonello Venditti. Il cantautore ha deliziato il pubblico eseguendo alcuni dei suoi brani più iconici, come “Notte prima degli esami”, “Alta marea” e “Dalla pelle al cuore”. Venditti ha colto l’occasione per annunciare il suo nuovo tour, celebrando i quarant’anni dalla pubblicazione di “Notte prima degli esami”, un pezzo che ha segnato generazioni di giovani.

Non è stata da meno la performance di Jerry Calà, che ha condiviso aneddoti sui suoi trascorsi tra cinema e cabaret. Ha intrattenuto il pubblico con canzoni come “Maracaibo” e “Io, vagabondo”, esibendosi insieme all’orchestra del programma. La serata ha visto anche la partecipazione di Teo Teocoli e Massimo Boldi, i quali hanno rievocato i tempi del famoso locale “Derby” di Milano con sketch esilaranti. Infine, Shel Shapiro ha incantato i presenti con una toccante interpretazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles, aggiungendo un tocco di nostalgia alla serata.

Messaggi di affetto dai colleghi

Durante la trasmissione, numerosi volti noti della televisione italiana hanno inviato videomessaggi per rendere omaggio a Mara Venier. Carlo Conti ha espressamente riconosciuto il valore del lavoro della conduttrice, affermando: “È la tua settima edizione consecutiva, ci hai regalato tante emozioni, riflessioni come solo tu sai fare”. Anche Massimo Ranieri ha voluto esprimere il suo affetto, esclamando: “Non darci questo tipo di notizie, non ci pensare nemmeno”. Altri colleghi, come Milly Carlucci, Antonella Clerici e Lino Banfi, hanno condiviso parole di stima e affetto, sottolineando l’importanza di Mara nel panorama televisivo italiano.

Questi messaggi hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande calore e solidarietà, evidenziando il legame speciale che unisce i professionisti del mondo dello spettacolo. La presenza di tanti amici e colleghi ha reso la puntata ancora più significativa, celebrando non solo il programma, ma anche la carriera di una delle conduttrici più amate della televisione.

Commozione e ringraziamenti finali

Alla conclusione della puntata, Mara Venier ha mostrato la sua commozione, esprimendo gratitudine verso il pubblico e la squadra di “Domenica In” per il supporto ricevuto durante la stagione. Con voce emozionata, ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti, tutti quelli che mi sono stati vicini e tutti quelli che lavorano qua dentro, non è stato sempre facile però ce l’abbiamo fatta. Domenica In è stata un successo quest’anno. È stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore”.

In un momento di particolare intensità emotiva, ha voluto ricordare Carmela, la sua suggeritrice recentemente scomparsa, affermando: “Io in questo momento non posso non ricordare Carmela, la mia suggeritrice. Carmela, questo successo è anche per te. Ci manchi tanto, ovunque tu sia, sempre per sempre!”. Le parole di Mara hanno toccato il cuore di tutti, sottolineando l’importanza delle relazioni umane e del supporto reciproco nel mondo dello spettacolo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!