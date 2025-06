Emma Thompson riceve il Leopard Club Award al Locarno Film Festival 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Emma Thompson, celebre attrice e sceneggiatrice britannica, sarà protagonista al Locarno Film Festival 2025, dove le sarà conferito il prestigioso Leopard Club Award. La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 8 agosto 2025, nella suggestiva Piazza Grande di Locarno, in Svizzera. Dopo il riconoscimento, l’attrice presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film, il thriller “The Dead of Winter”, diretto da Brian Kirk.

La carriera di Emma Thompson

Emma Thompson ha costruito una carriera straordinaria, affermandosi come una delle figure più versatili nel panorama cinematografico e televisivo. La sua carriera è costellata di successi, che spaziano dal cinema al teatro, fino alla televisione. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi Emmy, Golden Globe, BAFTA e due Oscar, diventando l’unica persona nella storia a vincere un Oscar sia per la recitazione che per la sceneggiatura. Tra i suoi film più celebri si annoverano “Casa Howard” , “Quel che resta del giorno” , “Ragione e sentimento” , “Angels in America” , e la saga di “Harry Potter” . Altri titoli significativi includono “Love Actually” , “Nanny McPhee” e “Matilda the Musical” .

La sua versatilità le ha permesso di interpretare ruoli di grande impatto emotivo, dimostrando una capacità unica di adattarsi a generi e stili differenti. Emma Thompson ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza scenica e la sua abilità nel dare vita a personaggi complessi e memorabili.

Dettagli del film “The Dead of Winter”

Il film “The Dead of Winter”, che verrà presentato in prima mondiale al Locarno Film Festival, è un thriller avvincente che vede Emma Thompson nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva. La trama ruota attorno a una donna che si trova in viaggio da sola nel Minnesota settentrionale, in un paesaggio innevato. La situazione si complica quando si rende conto di dover sventare il rapimento di un’adolescente. La protagonista, isolata a ore di distanza dalla città più vicina e senza possibilità di comunicazione telefonica, diventa l’unica speranza per la giovane vittima.

Questa pellicola, prodotta da Stampede Ventures e augenschein, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso, grazie a una narrazione intensa e a una performance di alto livello da parte di Thompson. La presentazione del film rappresenta un momento significativo non solo per l’attrice, ma anche per il festival stesso, che si distingue per la sua attenzione alla qualità e all’innovazione nel cinema.

Riconoscimenti e dichiarazioni

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, ha espresso il suo entusiasmo per il riconoscimento a Emma Thompson, sottolineando come l’attrice rappresenti una tradizione di interpreti che ha saputo portare una profonda comprensione del mestiere di attore in ogni suo ruolo. Nazzaro ha evidenziato la capacità di Thompson di lavorare con autori di diversa estrazione, affrontando con coraggio registri e personaggi sempre nuovi. La sua carriera, costellata di premi prestigiosi, è un tributo a un talento che ha saputo emozionare e intrattenere il pubblico nel corso degli anni.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025, promettendo un programma ricco di eventi e proiezioni che celebrano il meglio del cinema contemporaneo.

