Emma Corrin sarà la protagonista ne “L’amante di Lady Chatterley”

Emma Corrin sarà la protagonista del nuovo dramma romantico “L’amante di Lady Chatterley”, adattamento dal romanzo di D. H. Lawrence, sotto la regia di Laure de Clermont-Tonnerre.

Emma Corrin sarà Lady Chatterley

Fresca del suo periodo nel ruolo di Diana, Principessa del Galles, nel dramma storico di Netflix “The Crown“, Emma Corrin si sta preparando per interpretare un’altra donna dell’alta società. In particolare, l’attrice è in trattative per recitare ne “L’amante di Lady Chatterley“, un dramma romantico sulla scandalosa relazione tra amanti sfortunati.

Tratta dal romanzo di D.H. Lawrence, la storia segue la ricca e privilegiata Lady Chatterley, che si ritrova sposata con un uomo che non ama e si impegna in una torrida relazione con un guardiacaccia nella loro tenuta inglese.

Il libro è stato originariamente pubblicato in Italia e Francia negli anni ’20, ma non è stato stampato negli Stati Uniti fino al 1959 a causa dell’oscenità.

Ulteriori informazioni sull’adattamento cinematografico

Laure de Clermont-Tonnerre, i cui crediti includono “The Mustang“, “Mrs. America “e” The Act” dirigeranno il film.

Lo sceneggiatore di “Vita di Pi” David Magee è pronto a scrivere la sceneggiatura e 3000 Pictures, la società di produzione fondata da Elizabeth Gabler, che sostiene l’adattamento per il grande schermo.

I produttori includono Laurence Mark (“The Greatest Showman”, “Dreamgirls“, “Jerry Maguire“) e Pete Czernin e Graham Broadbent di Blueprint Pictures (“Emma“, “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri“). Marisa Paiva e Nikki Cooper sono i dirigenti che supervisionano il progetto di 3000 Pictures.

Emma Corrin ha recentemente vinto il Golden Globe come miglior attrice in una serie televisiva drammatica per la sua interpretazione della principessa Diana nella serie Netflix “The Crown“.

Inoltre, sarà presto accanto a Harry Styles nel dramma romantico “My Policeman“. Corrin è anche apparsa nel dramma britannico “Misbehavior” con Keira Knightley, Keeley Hawes e Gugu Mbatha-Raw.

È rappresentata da Insight Management, Circle of Confusion e Public Eye.

Federica Contini

09/03/2021