Emily in Paris torna a Roma: riprese della quinta stagione a Ladispoli dal 19 maggio

La serie Netflix “Emily in Paris“, che ha conquistato un vasto pubblico, è pronta a tornare nella Capitale per la sua quinta stagione. Dopo aver già girato alcuni episodi della quarta stagione a Roma, la protagonista, interpretata da Lily Collins, è stata avvistata nuovamente tra le strade della città eterna. Le riprese si sposteranno anche a Ladispoli, un comune sul litorale laziale, dove gli appassionati della serie potranno assistere a nuove scene.

Riprese a Ladispoli: cosa aspettarsi

Il Comune di Ladispoli ha annunciato che le riprese della quinta stagione di “Emily in Paris” inizieranno il 19 maggio e si protrarranno fino al 20 maggio. Durante questo periodo, i residenti dovranno affrontare alcune modifiche alla viabilità. In particolare, sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata in diverse aree della città. Le strade interessate includono Via delle Primule, dove si trova il Parcheggio Palasport, e Via Corrado Melone, per i suoi ultimi 100 metri sul lato sinistro. Inoltre, il 23 maggio, Piazza Benicarlò sarà completamente chiusa al traffico per l’intera giornata, dalle 00:00 alle 24:00, per facilitare le riprese.

Queste misure sono state adottate per garantire un ambiente di lavoro sicuro e senza intoppi per il cast e la troupe. I cittadini sono stati avvisati in anticipo per minimizzare i disagi e permettere loro di pianificare i propri spostamenti.

La presenza di Lily Collins a Roma

Lily Collins, che interpreta il ruolo di Emily, è stata recentemente avvistata a Roma, dove ha mostrato un nuovo look sui social media. Questo ha alimentato le speculazioni riguardo alle riprese della serie nella Capitale. La produzione ha confermato che la quinta stagione di “Emily in Paris” è attualmente in fase di realizzazione, mescolando l’eleganza parigina con elementi tipicamente italiani. La presenza della città di Roma come sfondo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle prime stagioni, che si sono concentrate principalmente su Parigi.

Non è la prima volta che la capitale italiana fa da scenario per la serie. Infatti, una parte della quarta stagione era stata già girata a Roma, dove il cast aveva presentato lo show. Questo nuovo capitolo promette di esplorare ulteriormente le interazioni culturali tra Francia e Italia, offrendo agli spettatori un mix di atmosfere e stili di vita.

La risposta di Macron e il dibattito sulla location

La decisione di spostare parte delle riprese a Roma ha suscitato reazioni contrastanti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il desiderio che la serie rimanga a Parigi, sottolineando l’importanza della capitale francese come simbolo di moda e cultura. Tuttavia, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto affermando che “qui sta benissimo”, evidenziando l’attrattiva della città per le produzioni cinematografiche.

Questo dibattito mette in luce l’importanza di Roma come location per le produzioni audiovisive, che non solo contribuiscono all’economia locale, ma anche alla promozione della cultura e del turismo. La presenza di una serie di successo come “Emily in Paris” potrebbe attrarre visitatori interessati a scoprire i luoghi iconici mostrati nella serie.

Con l’inizio delle riprese a Ladispoli e il ritorno di Lily Collins a Roma, i fan della serie possono aspettarsi nuove avventure e colpi di scena che arricchiranno la narrazione di “Emily in Paris“.

