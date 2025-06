Emily Hampshire entra nel cast di Vision, il nuovo spinoff del Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie Vision, attesa come spinoff di WandaVision, ha ufficialmente trovato una delle sue protagoniste. Emily Hampshire, nota per il suo ruolo in Schitt’s Creek, si unirà al progetto del Marvel Cinematic Universe che sarà disponibile su Disney+. Con il ritorno di Paul Bettany nel ruolo principale, la serie promette di espandere ulteriormente l’universo narrativo della Marvel.

Il ruolo di Emily Hampshire in Vision

Secondo quanto riportato da Deadline, Emily Hampshire interpreterà E.D.I.T.H. , un’intelligenza artificiale creata da Tony Stark. Questo sistema di sicurezza, che utilizza la realtà aumentata, è stato un elemento chiave nel MCU. E.D.I.T.H. è stata progettata per gestire la rete satellitare globale delle Stark Industries e per controllare un arsenale di droni e missili. Dopo la morte di Tony Stark, il sistema è stato ereditato da Peter Parker, alias Spider-Man, che ha potuto così accedere a queste risorse avanzate.

Il personaggio di E.D.I.T.H. ha già fatto la sua apparizione in Spider-Man: Far From Home, dove ha giocato un ruolo cruciale nella trama. L’inserimento di Hampshire in Vision suggerisce un ulteriore approfondimento delle tecnologie avanzate di Stark e delle loro implicazioni nel mondo dei supereroi.

Il cast e la trama di Vision

Oltre a Paul Bettany, che riprenderà il suo ruolo di Visione, il cast di Vision include nomi di spicco come James Spader, che tornerà a interpretare Ultron, e T’Nia Miller nel ruolo di Jocasta. Altri attori coinvolti sono Todd Stashwick, Ruaridh Mollica e Faran Tahir, che interpreterà Raza. La serie si preannuncia ricca di colpi di scena e interazioni tra personaggi noti e nuovi, ampliando le storie già conosciute dai fan.

Vision si inserisce in un contesto di crescente interesse per gli spinoff del MCU, dopo il successo di WandaVision, che ha già dato vita a un altro progetto intitolato Agatha All Along, incentrato sul personaggio di Kathryn Hahn. La serie ha saputo mescolare elementi di commedia e dramma, e Vision sembra seguire una strada simile, promettendo di esplorare temi complessi legati all’identità e alla tecnologia.

I progetti futuri di Emily Hampshire

Emily Hampshire ha guadagnato popolarità per il suo ruolo di Stevie Budd in Schitt’s Creek, una serie che ha riscosso un grande successo di critica e pubblico. Oltre a Vision, Hampshire sarà presente nel cast di The Rig, una serie prodotta da Prime Video. Tra i suoi prossimi progetti, si segnala il film Mike & Nick & Nick & Alice, in cui reciterà accanto a Vince Vaughn, un’altra opportunità per dimostrare la sua versatilità come attrice.

La carriera di Hampshire continua a crescere, e il suo ingresso nel mondo del MCU rappresenta un passo significativo. La sua abilità nel portare in vita personaggi complessi e sfumati sarà sicuramente un valore aggiunto per Vision, che si preannuncia come uno dei progetti più attesi della piattaforma Disney+.

Tempistiche di uscita e altri progetti Marvel

Attualmente, Marvel e Disney+ non hanno rivelato la data di lancio di Vision. Tuttavia, i fan possono aspettarsi una serie di contenuti in arrivo, tra cui la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, che vedrà il ritorno di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Con un panorama così ricco di nuove storie e personaggi, il futuro del MCU appare luminoso e pieno di sorprese.

