Emilia Pérez: il film musicale di Jacques Audiard in prima tv su Sky Cinema Uno

Domani, lunedì 19 maggio 2025, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla prima televisiva di “Emilia Pérez“, l’ultimo film musicale diretto dal rinomato regista Jacques Audiard. La pellicola, che ha già conquistato due premi Oscar, andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Questo lungometraggio ha attirato l’attenzione sin dalla sua presentazione al Festival di Cannes, dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti, rendendolo uno dei film più attesi dell’anno.

Dettagli sulla produzione e i riconoscimenti di Emilia Pérez

“Emilia Pérez” è stato girato interamente in studio a Parigi, ma la sua ambientazione è messicana, un contrasto che arricchisce la narrazione. La distribuzione in Italia è stata affidata a Lucky Red, un nome noto nel panorama cinematografico nazionale. Durante il Festival di Cannes, il film ha ricevuto diversi premi, tra cui il prestigioso Premio della Giuria e il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile, assegnato collettivamente a tutte le protagoniste.

Il film ha fatto la storia agli Oscar 2025, ottenendo ben tredici candidature, il che lo rende il film non in lingua inglese con il maggior numero di nomination di sempre, superando titoli iconici come “La tigre e il dragone” e “Roma“. Questo straordinario risultato testimonia l’impatto e la qualità della produzione, che ha saputo catturare l’attenzione della critica e del pubblico.

La trama e il cast di Emilia Pérez

“Emilia Pérez” si distingue per la sua originalità e per la fusione di diversi generi cinematografici, spaziando dal melodramma al noir, fino ad arrivare al musical. Jacques Audiard, grazie alla sua esperienza, riesce a creare un’opera che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere su temi profondi come la trasformazione, la giustizia e la rinascita.

Il cast è composto da nomi di spicco, tra cui Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez. Gascón interpreta Manitas, una boss del narcotraffico che intraprende un percorso di trasformazione, mentre Selena Gomez veste i panni di Jessi, una moglie e madre in cerca della propria indipendenza. La colonna sonora del film, potente ed evocativa, accompagna la narrazione, arricchendo ulteriormente l’esperienza visiva.

Il film ha già vinto due Oscar: uno per la miglior attrice non protagonista, attribuito a Zoe Saldana per il suo ruolo di Rita, un’avvocata idealista e disillusa, e l’altro per la miglior canzone originale, “El Mal“, composta da Camille e Clément Ducol. Questi riconoscimenti confermano la qualità artistica e la rilevanza culturale di “Emilia Pérez“, rendendolo un’opera da non perdere per gli amanti del cinema.

