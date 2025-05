Emilia Perez: il film che ha fatto discutere arriva in prima tv su Sky Cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Emilia Perez“, diretto da Jacques Audiard e con un cast stellare che include Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez, è pronto a debuttare in televisione e in streaming in Italia. Questo lungometraggio ha suscitato un ampio dibattito durante la stagione dei premi, segnando una delle discese più clamorose nella storia degli Oscar. Dalla straordinaria conquista di 13 nomination come miglior film straniero, il film ha vissuto un percorso controverso, soprattutto a causa delle polemiche legate alla figura di Karla Sofia Gascon.

La prima tv di Emilia Perez su Sky Cinema

“Emilia Perez” sarà trasmesso in prima tv assoluta lunedì 19 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Gli spettatori potranno anche fruire del film in qualità 4K su Sky GO e in modalità on demand. Per chi preferisce lo streaming, il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma NOW. Questa trasmissione rappresenta un’importante opportunità per il pubblico italiano di vedere un’opera che ha diviso le opinioni e che ha attirato l’attenzione di critica e pubblico.

Riconoscimenti e premi

Dopo la sua presentazione al Festival di Cannes 2024, “Emilia Perez” ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il Premio della Giuria e il Premio per la Migliore Interpretazione Femminile, che è stato assegnato collettivamente alle tre protagoniste. La pellicola ha continuato a brillare anche agli Oscar 2025, dove ha ricevuto due statuette: una per la Miglior Attrice Non Protagonista, andata a Zoe Saldana, e l’altra per la Miglior Canzone Originale, con il brano “El Mal” di Camille e Clément Ducol. Questi successi hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su un film che, nonostante le controversie, ha dimostrato di avere un impatto significativo nel panorama cinematografico.

Un film che ha diviso

“Emilia Perez” ha generato un acceso dibattito, non solo per il suo contenuto, ma anche per le polemiche che hanno coinvolto Karla Sofia Gascon. La sua figura è stata al centro di discussioni che hanno messo in luce le sfide e le pressioni che gli artisti affrontano nel mondo del cinema. La pellicola, pur avendo ricevuto un’accoglienza iniziale trionfale, ha visto la sua reputazione subire un colpo a causa di queste controversie. Tuttavia, i premi e i riconoscimenti ottenuti dimostrano che, nonostante le difficoltà, il film ha saputo conquistare il cuore di molti.

L’appuntamento con “Emilia Perez” è fissato per lunedì 19 maggio, un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di cinema che vogliono scoprire un’opera che ha segnato la stagione cinematografica.

