Emilia Clarke si unisce al cast di “Secret Invasion”, la nuova serie Marvel

Emilia Clarke è in trattative finali per unirsi a “Secret Invasion“, la nuova serie originale prodotta dai Marvel Studios, e che verrà pubblicata su Disney Plus.

I Marvel Studios non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo alla notizia. I rappresentanti di Emilia Clarke non hanno immediatamente commentato la questione. Nonostante ciò, l’informazione diffusa da Variety è molto attendibile.

Secret Invasion: la nuova serie Marvel in arrivo su Disney Plus

Il ruolo della protagonista di “Secret Invasion” è naturalmente nascosto e segna la sua prima esperienza nell’universo Marvel. Si unisce al cast precedentemente segnalato e composto da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman.

“Secret Invasion” è stato annunciato come proprietà di sviluppo lo scorso anno, uno dei tanti titoli previsti dalla Marvel per Disney Plus. Si dice che la serie segua un gruppo di alieni mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

Samuel L. Jackson riprenderà il suo ruolo nel MCU di Nick Fury, mentre Ben Mendelsohn interpreterà lo Skrull Talos come ha fatto nel film “Captain Marvel“.

Kingsley Ben-Adir è stato scelto come il villain principale. Kyle Bradstreet, invece, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo. L’unità di Kevin Feige sta producendo la serie per lo streamer, così come per tutti gli altri titoli MCU, inclusi i successi “WandaVision” e “Falcon and the Winter Soldier“.

Tutti i successi di Emilia Clarke

Emilia Clarke è stata nominata quattro volte agli Emmy per la sua interpretazione di Daenerys Targaryen nel successo mondiale della HBO “Game of Thrones“, che ha appena celebrato il decimo anniversario del suo primo episodio.

È anche candidata a più Critics Choice Award e nel 2018 ha ricevuto il BAFTA Britannia Award come Attrice Britannica dell’anno.

Clarke è un membro AMPAS ed è stata anche indicata come una delle 100 persone più influenti del tempo. È rappresentata da Range Media Partners, CAA, Emptage Hallett e Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.

I suoi crediti cinematografici includono il film natalizio “Last Christmas“, “Io prima di Te“, “Terminator Genisys” e “Solo: A Star Wars Story“. Tra i suoi progetti in arrivo, c’è anche quello di doppiatrice per il prossimo film d’animazione “The Amazing Maurice“.

Federica Contini

21/04/2021