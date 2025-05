Emanuel Lo riflette sulla finale di Amici 24 e ringrazia i sostenitori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dopo la conclusione della 24esima edizione di Amici, il coreografo e docente Emanuel Lo ha deciso di condividere le sue emozioni e i suoi pensieri sui social media. La finale, andata in onda il 18 maggio 2025, ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, che ha realizzato il suo sogno di vincere una borsa di studio per la prestigiosa Alvin Ailey School di New York. In questo articolo, esploreremo le parole di Emanuel Lo e i risultati della finale, evidenziando i momenti salienti e i premi assegnati.

La finale di Amici 24: un evento emozionante

La finale di Amici 24 ha regalato ai telespettatori una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Daniele Doria, un giovane ballerino talentuoso, ha conquistato il primo posto grazie al sostegno del pubblico, che ha deciso di premiarlo attraverso il televoto. La vittoria non solo rappresenta un traguardo personale per Doria, ma anche un’opportunità unica per la sua carriera, poiché gli permetterà di studiare presso una delle scuole di danza più rinomate al mondo.

Il secondo posto è andato a TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, seguito da Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Ognuno di questi concorrenti ha dimostrato grande talento e determinazione durante il percorso nel programma, rendendo la competizione ancora più avvincente. La finale ha registrato un notevole ascolto, con uno share del 26.87%, pari a quasi 3,8 milioni di telespettatori, confermando il successo del format ideato da Maria De Filippi.

Le parole di Emanuel Lo sui social

Dopo la finale, Emanuel Lo ha voluto esprimere la sua gratitudine attraverso un post sui social media. Ha sottolineato l’importanza del percorso che ha vissuto con i suoi allievi, evidenziando come ogni esperienza, positiva o negativa, contribuisca alla crescita personale e professionale. Emanuel ha ringraziato in particolare Maria De Filippi, per il suo impegno e la sua dedizione nel creare un ambiente stimolante per i giovani talenti.

Nel suo messaggio, Emanuel ha affermato: “Un altro anno di Amici è passato. In un percorso così lungo, tutto può succedere: si sogna, si spera, si sbaglia, si cambia e si va avanti. Alla fine, siamo tutti uniti per arrivare fino in fondo, formando una bellissima squadra.” La sua riflessione mette in luce il valore del lavoro di squadra e il supporto reciproco tra i partecipanti e i membri dello staff.

I premi assegnati ai finalisti

La finale di Amici 24 ha visto non solo la proclamazione del vincitore, ma anche l’assegnazione di diversi premi ai finalisti. Daniele Doria, oltre alla borsa di studio per la Alvin Ailey School, ha ricevuto il riconoscimento per il suo straordinario talento. TrigNO ha vinto la categoria canto e il Premio delle Radio, che gli permetterà di esibirsi al Radio Zeta Future Hits il 1 giugno 2025 a Roma.

Antonia Nocca ha ottenuto il Premio della Critica, offerto da Enel, e il Premio Unicità, mentre Francesco Fasano ha ricevuto ben quattro proposte di lavoro, segno del suo potenziale nel mondo della musica. Alessia Pecchia ha realizzato il suo sogno di entrare nel corpo di ballo dei professionisti, un traguardo significativo per la sua carriera. Infine, tutti i finalisti hanno ricevuto il Premio Marlù, del valore di 7mila euro, come riconoscimento per il loro impegno e talento.

L’appuntamento con la prossima edizione di Amici è fissato per l’autunno del 2025, promettendo nuove emozioni e talenti da scoprire.

