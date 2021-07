Ema: il trailer del film drammatico con con Gael Garcia Bernal e Mariana Di Girolamo

“Ema” è un film cileno che darà una svolta completamente nuova all’idea di “dirty dancing”

Ema: la trama del film

Il trailer del film cileno “Ema” è stato appena rilasciato. Il film è diretto dal regista di Jackie Pablo Larrain ed interpretato da Mariana Di Girolamo e Gael Garcia Bernal.

“Ema” è la storia di una ballerina che divorzia dal marito, nonché dal capo, direttore della compagnia di danza per cui viene pagata. Il motivo del divorzio sta nel fatto che è sterile e non può darle un “vero figlio”. Ad un certo punto, la coppia ha cercato di colmare il vuoto adottando un bambino, ma in seguito lo ha riportato all’orfanotrofio da dove l’hanno preso, come un animale domestico che non erano abbastanza responsabili da gestire. A un certo punto, Ema cambia idea sul ragazzo, ma non prima che ne derivi la tragedia.

Il trailer ufficiale della Red Band

Il motivo principale per cui si tratta di un trailer da bollino rosso è principalmente per un linguaggio volgare e alcune brevi scene di nudo. C’è anche la discussione riguardo l’abbandono dei bambini e degli atti sessuali. Nonostante alcune delle parti più adulte del trailer, è abbastanza addomesticato e presenta alcune coreografie stellari. Inoltre, è interamente in spagnolo (con sottotitoli in inglese). Varie sono state le recensioni che lo hanno etichettato come “incendiario”, “audace”, “elettrico” e “dinamico” e queste lampeggiano sullo schermo prima che il titolo finale dica al pubblico che il film “uscirà presto“.

Finora, il film è stato proiettato sia al Festival del cinema di Venezia 2019 che al Toronto International Film Festival. È uscito anche nel suo paese d’origine nell’autunno del 2019 e ha riscosso un tale successo di critica che Mubi e Music Box Films si sono aggiudicati i diritti di distribuzione per il pubblico di lingua inglese nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Mentre Mubi ha già reso il film disponibile per lo streaming (a causa di COVID-19), i film di Music Box stanno aspettando fino a quando non sarà possibile rilasciare una versione cinematografica completa in Nord America.

Il film uscirà nelle sale selezionate il 13 agosto e in digitale il 14 settembre.

Francesca Reale

14/07/2021