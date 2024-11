Elodie investe nel settore immobiliare: l’affare con Andrea Iannone

Negli ultimi tempi, il mondo dello spettacolo e quello del mercato immobiliare si sono incrociati in modo inaspettato, grazie a Elodie, la talentuosa cantante italiana, che ha deciso di cimentarsi nel settore delle proprietà. L’articolo esplorerà l’interessante mossa imprenditoriale di Elodie, che ha avviato attività nel mattone anche per sostenere la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone, evidenziando le dinamiche di questo investimento e il suo significato.

La nascita della società immobiliare di Elodie

Elodie Di Patrizi, in arte Elodie, ha deciso di perseguire un nuovo progetto imprenditoriale fondando la EDP srl, una società immobiliare che porta le sue iniziali. Il 23 aprile scorso, la cantante ha ufficialmente registrato l’attività, dimostrando un forte interesse per il settore immobiliare e la volontà di diversificare le sue fonti di reddito. Questo passo segnala una nuova fase per la giovane artista, che continua ad affermarsi non solo nel canto, ma anche come imprenditrice.

La scelta di investire nel mattone potrebbe essere legata a un piano più ampio, volto a garantire un futuro finanziario stabile. Con una carriera nel mondo dello spettacolo che va a gonfie vele, Elodie ha deciso di non mettere tutte le uova nello stesso paniere e di esplorare nuove opportunità economiche. Non è la prima volta che personalità del mondo della musica o dello sport decidono di orientarsi verso l’immobiliare; il mattone rappresenta spesso una scelta sicura e redditizia per creare un patrimonio duraturo.

Il primo affare: un capannone industriale

Il primo passo significativo di Elodie nella nuova avventura imprenditoriale è avvenuto il 26 luglio, quando ha concluso un’importante operazione immobiliare. Si tratta dell’acquisto di un capannone destinato a uso industriale, strutturato su due piani collegati tra loro mediante una scala interna. Questo investimento rappresenta il primo affare della EDP srl e offre a Elodie l’opportunità di entrare nel mercato immobiliare con una struttura che potrebbe offrire diverse possibilità di utilizzo.

Il capannone è ubicato in una zona strategica e presenta un potenziale significativo per lo sviluppo di attività produttive. La scelta di un bene immobile di questo tipo suggerisce che Elodie intenda non solo occupare una parte del mercato, ma anche generare reddito attivo attraverso locazioni o attività di valorizzazione del bene stesso.

Il finanziamento e il legame con Andrea Iannone

Per portare a termine l’affare, Elodie ha stipulato un mutuo decennale con la banca Unicredit, per un importo di 600 mila euro. Questo prestito è stato concesso con un tasso di interesse del 5,7%, e il capitale è stato utilizzato per il pagamento del capannone alla società venditrice, GTP srl, che ha sede a Vasto. Un aspetto intrigante di questa transazione è il legame tra l’acquirente e il venditore.

Infatti, il titolare della GTP srl è per il 95% Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie. Questo legame personale aggiunge una dimensione interessante all’affare, poiché il rapporto sentimentale tra i due sembra estendersi oltre il piano affettivo, per includere anche l’aspetto imprenditoriale. Il restante 5% della società appartiene ad Angelo Iannone, il fratello del motociclista. Questa intricata rete di relazioni personali e professionali suggerisce che l’investimento immobile sia non solo un gesto d’amore, ma anche una strategia per costruire un futuro comune.

Nonostante le complessità del mondo degli affari, Elodie dimostra una grande determinazione e visione, incoraggiando altri a seguire le proprie aspirazioni imprenditoriali. Con questo passo, resta da vedere come si svilupperà la sua carriera immobiliare e quale impatto avrà sulla sua vita personale e professionale nelle fasi future.