Antonella Mosetti si prepara per l’Isola dei Famosi: emozioni e rivelazioni in un’intervista a Verissimo

Antonella Mosetti, nota showgirl e naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha condiviso le sue emozioni e i suoi pensieri in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 maggio 2025. La partecipazione a questo reality rappresenta per lei un’importante opportunità di riscoprire se stessa e affrontare il dolore della recente perdita del padre.

L’emozione di Antonella Mosetti

Nel corso dell’intervista, Antonella Mosetti ha rivelato di sentirsi pronta per questa nuova avventura in Honduras, sottolineando come la televisione le fosse mancata negli ultimi anni. La showgirl ha confessato di aver trascorso un periodo lontano dal mondo dello spettacolo, ma ora è desiderosa di tornare in scena. La sua commozione è emersa quando ha parlato del padre, scomparso dopo una lunga malattia. Mosetti ha spiegato: «Mio padre se n’è andato dopo essere stato male per tanti anni. Ho cercato di alleviare il suo dolore, ma è stato difficile. Quest’Isola la faccio anche per lui, perché spero di trovare un contatto con lui che nella mia città non ho ancora trovato». La forte connessione che aveva con il padre è evidente, e la sua mancanza ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita.

Antonella ha descritto il legame speciale che aveva con il genitore, evidenziando come fosse un sostegno costante e una figura di riferimento. «Ci sentivamo dieci volte al giorno e lui era sempre presente. Il suo ultimo respiro e il mio primo senza di lui sono stati il dolore più grande della mia vita», ha aggiunto. La showgirl ha anche parlato della sua famiglia, menzionando il fratello che ora ha assunto un ruolo più attivo dopo la scomparsa del padre.

Vita privata e amore per se stessa

Durante l’intervista, Antonella Mosetti ha toccato anche il tema della sua vita sentimentale, rivelando di non avere attualmente un compagno fisso. Ha spiegato: «Per amore ho rinunciato a tante cose, ma ora ho imparato ad amare più me stessa e a dedicare tempo ai miei impegni». Questo cambiamento di prospettiva è frutto di un percorso di crescita personale che l’ha portata a riflettere su ciò che è veramente importante per lei.

La showgirl ha anche parlato della sua relazione con la figlia Asia Nuccetelli, descrivendola come la persona più importante della sua vita. «L’ultimo figlio che ho perso ha cambiato la mia visione degli uomini e ho deciso di concentrare il mio amore su mia figlia, la mia famiglia e i nostri animali», ha dichiarato. Questo passaggio ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita, portandola a rivalutare le sue priorità.

Riflessioni su OnlyFans e chirurgia estetica

Un altro argomento affrontato nell’intervista è stato il lavoro di Antonella Mosetti sulla piattaforma OnlyFans. Rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin, ha spiegato che la sua famiglia ha una visione aperta riguardo a questa scelta professionale. «Venti anni fa c’erano i calendari, oggi c’è questa piattaforma. Dipende molto da come si vive tutto», ha affermato, evidenziando come il contesto e l’approccio personale siano fondamentali.

In merito agli interventi di chirurgia estetica, Mosetti ha ribadito la sua posizione, affermando di non sentirsi influenzata dai giudizi altrui. «A 50 anni, chi non si fa un po’ di botox? Non vedo il problema. Quando è nata mia figlia Asia, mi sono rifatta il seno. A me piace specchiarmi e non ho mai spinto mia figlia a rifarsi, è stata una sua scelta», ha spiegato. La sua apertura riguardo alla chirurgia estetica riflette una mentalità moderna e una consapevolezza di sé che ha sviluppato nel tempo.

L’intervista a Antonella Mosetti ha offerto uno sguardo profondo sulla sua vita, le sue emozioni e le sue scelte, rivelando una donna forte e determinata, pronta ad affrontare nuove sfide e a onorare la memoria del padre nel suo viaggio all’Isola dei Famosi.

