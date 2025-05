Emma Muscat: la cantante maltese annuncia la gravidanza e parla del suo nuovo singolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Emma Muscat, nota al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2018, ha recentemente condiviso una notizia emozionante durante un’intervista a “Verissimo“. La giovane artista, originaria di Malta, ha rivelato di essere incinta e ha descritto la gioia che sta vivendo in questo momento speciale della sua vita. Muscat ha confermato che la gravidanza procede senza intoppi e ha anticipato che, insieme al suo compagno, conoscono già il sesso del bambino, ma preferiscono mantenere il segreto per un po’ più di tempo.

L’intervista a Verissimo: ricordi e successi

Durante la sua apparizione nello studio di Silvia Toffanin, Emma Muscat ha colto l’occasione per riflettere sul suo percorso artistico in Italia. Ha sottolineato quanto questo Paese rappresenti per lei un capitolo fondamentale della sua vita e della sua carriera. La cantante ha ricordato i suoi inizi, quando a soli 17 anni si presentò ai provini di “Amici“, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta. “È stata un’occasione importantissima per me, mi ha cambiato la vita”, ha affermato. Muscat ha raccontato di aver lasciato Malta per entrare nella scuola di “Amici” nel 2018, un passo che ha richiesto coraggio e determinazione. In quel periodo, era in una relazione con un altro ragazzo e ricorda il momento in cui dovette dirgli addio, consapevole che il futuro sarebbe stato incerto.

Emma ha anche parlato del supporto incondizionato ricevuto dalla sua famiglia, che l’ha sempre incoraggiata a perseguire i suoi sogni, nonostante le incertezze e le difficoltà incontrate lungo il cammino. Questo sostegno è stato cruciale per la sua crescita personale e professionale.

Il nuovo singolo e l’ispirazione dietro le parole

Nell’intervista, Emma Muscat ha presentato il suo nuovo singolo “Tutto quello che ho“, una canzone che ha scritto poco dopo aver scoperto di essere in attesa. Ha descritto il brano come una creazione spontanea, frutto delle emozioni intense che ha provato in questo periodo di cambiamenti. “È molto personale e per me rappresenta forse il brano più importante della mia carriera”, ha dichiarato. Prima di esibirsi, ha condiviso con il pubblico l’importanza di questo pezzo, che riflette il suo stato d’animo e le sue esperienze recenti.

La performance di Emma ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di connettersi emotivamente con gli ascoltatori. La cantante ha saputo trasmettere la sua gioia e la sua vulnerabilità, rendendo il momento ancora più significativo.

L’amore con Kurt Galea

Emma Muscat ha anche parlato del suo fidanzato, Kurt Galea, descrivendolo come “l’uomo della mia vita”. La cantante ha rivelato di averlo riconosciuto come tale fin dal primo incontro. La loro relazione è caratterizzata da un forte legame e da un sostegno reciproco che ha contribuito a rendere questo periodo della sua vita ancora più speciale. Muscat ha espresso la sua gratitudine per avere accanto una persona che la comprende e la supporta in ogni passo del suo percorso.

In un momento così significativo come la gravidanza, il supporto di Kurt si rivela fondamentale. La coppia sta affrontando insieme questa nuova avventura, con la consapevolezza che la famiglia è un valore centrale nelle loro vite. Emma e Kurt si preparano a dare il benvenuto a un nuovo membro della loro famiglia, un passo che segnerà un ulteriore capitolo nella loro storia d’amore.

Ultimo aggiornamento: sabato 3 maggio 2025, 18:35.

