Agnese De Pasquale: Delusioni e Passioni nel Trono Over di Uomini e Donne

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Agnese De Pasquale, dama del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso le sue esperienze e le sue emozioni in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma. La sua sincerità e il suo impegno nel lavoro con ragazzi disabili e autistici emergono come temi centrali, insieme alle sue aspettative in amore e alle recenti tensioni vissute in studio. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante figura del dating show di Canale 5.

La professione di Agnese: un impegno che va oltre il lavoro

Agnese De Pasquale non è solo una dama del trono over, ma anche una professionista dedicata. Lavora con ragazzi disabili e autistici, un percorso che ha intrapreso dopo un tirocinio universitario. Questa esperienza le ha fatto comprendere che la sua vera vocazione è aiutare gli altri. “Mi sono resa conto che aiutarli mi stimolava, mi portava a essere una persona migliore”, ha dichiarato Agnese, sottolineando l’importanza di far sorridere i suoi assistiti. La dama ricopre il ruolo di referente in una scuola d’infanzia, dove gestisce gruppi di bambini con bisogni speciali, garantendo la loro inclusione nel contesto scolastico.

Il suo lavoro non si limita a orari prestabiliti; Agnese si considera una stakanovista e spesso è reperibile anche durante la notte. “Se qualcuno chiama alle due di notte, rispondo”, ha affermato, dimostrando la sua dedizione. Tra i suoi sogni professionali c’è anche quello di lavorare in un carcere minorile, dove potrebbe affrontare tematiche simili a quelle trattate nella sua attuale professione, ma in un contesto diverso e più complesso.

Le aspettative in amore: un desiderio di passione

Oltre alla sua carriera, Agnese ha espresso chiaramente le sue aspettative in campo sentimentale. La dama cerca un amore che possa eguagliare la sua passione per il lavoro e la vita. “Voglio un amore come quelli di Mare Fuori. Di fuoco, passionale, struggente”, ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di una relazione intensa e autentica.

Di recente, Agnese è stata al centro di polemiche nel programma, accusata di essere una “tentatrice” dagli “occhi magici”. Tuttavia, ha difeso il suo comportamento, affermando che il suo intento era solo quello di aiutare un cavaliere, non di creare tensioni. “Mi hanno accusato di voler fare la psicologa, la sapientina, quando volevo solo tendere la mano al prossimo”, ha spiegato, chiarendo che le sue intenzioni erano ben diverse da quelle attribuitele.

Scontri e tensioni in studio: il recente conflitto

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno visto Agnese protagonista di un acceso scontro con un cavaliere che stava frequentando. Durante la discussione, i due hanno rivelato di aver avuto una frequentazione anche “intima”, portando a galla dettagli che hanno suscitato l’intervento di Maria De Filippi per calmare gli animi.

Il cavaliere, tuttavia, ha omesso di informare Agnese del suo interesse per Marilù, un’altra dama del parterre. Questa omissione ha scatenato una lite in studio, culminando con Agnese che, infuriata, ha annunciato la volontà di chiudere la frequentazione. Anche Marilù, venuta a conoscenza della situazione, ha deciso di interrompere la sua storia con il cavaliere, delusa dal comportamento di quest’ultimo.

Agnese De Pasquale continua a essere una figura centrale nel trono over di Uomini e Donne, con le sue esperienze personali e professionali che arricchiscono il racconto del programma. La sua determinazione e la sua passione per il lavoro e l’amore la rendono una dama unica nel panorama del dating show.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!