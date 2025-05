Elodie incanta Cannes 2025 con un look raffinato alla première di “Fuori”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes 2025 ha visto la straordinaria partecipazione di Elodie, che ha catturato l’attenzione del pubblico durante la première del film “Fuori“, diretto da Mario Martone. L’artista, che interpreta uno dei ruoli principali, ha sfilato sul red carpet con un abito che ha saputo combinare eleganza e modernità, confermando il suo status di icona di stile.

Il look di Elodie al Festival di Cannes 2025

L’abito indossato da Elodie, realizzato su misura dalla maison Prada, si distingue per la sua silhouette a colonna in raso opaco nero. Questo design lineare e aderente ha esaltato la figura dell’artista, mettendo in risalto la sua bellezza con una semplicità sofisticata. Un elemento chiave del look è stato il carré in veletta di pizzo plumetis nero, un dettaglio che ha conferito un tocco di raffinatezza e un gioco di trasparenze dal sapore vintage. La stylist Giulia Cova ha rivelato che la veletta è lo stesso materiale utilizzato nella collezione primavera-estate 2016 di Prada, rendendo questo abito ancora più prezioso, poiché si tratta di una lavorazione rara e non più in produzione. Cova ha aggiunto che l’idea di questo look è stata ispirata dalla silhouette già vista al Festival di Sanremo 2025, sottolineando l’intenzione di mantenere un’immagine iconica e riconoscibile.

Accessori e dettagli del look

Per completare il suo outfit, Elodie ha optato per gioielli di alta gamma firmati Tiffany & Co. Tra questi, un bracciale cuff e orecchini a bottone con un delicato tocco di rosa, che hanno aggiunto luminosità al look senza appesantirlo. Le scarpe, sempre firmate Prada, hanno conferito un accento moderno e deciso, bilanciando perfettamente il classicismo dell’abito con un tocco contemporaneo. Il risultato finale è stato un’armonia tra essenzialità e carattere, riflettendo perfettamente l’immagine di Elodie come artista e icona di stile.

La première di “Fuori” e l’accoglienza del pubblico

La proiezione di “Fuori” ha rappresentato un momento significativo al Festival di Cannes 2025, essendo l’unico film italiano in concorso. Durante la visione, il pubblico ha riservato un caloroso applauso di sette minuti al regista Mario Martone e al cast, che include anche Valeria Golino e Matilda De Angelis. Il film offre uno spaccato della vita della scrittrice Goliarda Sapienza, esplorando la sua complessa relazione con due donne incontrate nel carcere di Rebibbia. Per Elodie, questa rappresenta la sua seconda esperienza sul grande schermo, dopo il film “Ti mangio il cuore“, consolidando ulteriormente il suo percorso artistico e la sua presenza nel panorama cinematografico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!