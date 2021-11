Ellen Pompeo: ho lavorato troppo a lungo in “Grey’s Anatomy”

Ellen Pompeo, interprete principale di “Grey’s Anatomy” ammette di aver lavorato nella famosa serie tv “troppo a lungo”.

Ellen Pompeo e 17 anni nel ruolo di Meredith Grey

17 anni sono una quantità di tempo piuttosto impressionante per rimanere imprigionati in un ruolo, e se sei un attore di Hollywood di serie A, è estremamente raro dedicare così tanto tempo a un progetto. Ellen Pompeo ha intrattenuto gli spettatori di “Grey’s Anatomy” per ben 18 stagioni. L’attrice di recente ha fatto un errore proponendo un’idea per una storia a uno sceneggiatore dello show, storia che in realtà era già stata trattata in precedenza.

Nel suo podcast “Tell Me“, Ellen Pompeo ha parlato con l’autore e podcaster Malcolm Gladwell affermando di avere una memoria terribile (a differenza dei fan di vecchia data che ricordano tutto). Ha raccontato una storia sul lancio di una scena in cui Meredith avrebbe camminato nel bosco con qualcun altro. Il problema – si è resa conto in seguito – era che la scena che aveva presentato era quella a cui aveva già preso parte con Patrick Dempsey, che interpretava Derek Shepherd.

Queste le sue parole:

Ho mandato un messaggio allo scrittore, e ho detto, ‘Com’è che ora, 16 anni, 17 anni dopo, sto lanciando idee per scene che ho già girato di cui non ho memoria?’ E ho detto: ‘È un ricordo che non ricordavo di avere? E sto rimaneggiando le idee?’ Quindi è stato davvero un po’ selvaggio. E poi ho detto, sai, questo mi dice qualcosa. Non so cosa mi dice. Ma mi dice qualcosa. Che ho fatto qualcosa per troppo tempo, suppongo.

Le indecisioni dell’attrice sul mantenimento del ruolo

Malcolm Gladwell ha rassicurato l’ospite affermando che si è trattato di un fenomeno perfettamente normale, specialmente per qualcuno che dovrebbe avere memoria di un periodo così lungo come quello di “Grey’s Anatomy”. Ma questa non è la prima volta che Ellen Pompeo ha lasciato intendere di essere pronta ad andare avanti, e la possibilità di lasciare sembra essere una decisione che si rimanda stagione dopo stagione.

Se la scena originale era quella che aveva condiviso con Derek, significa che Ellen Pompeo stava pensando di fare una passeggiata tra i boschi con il Dr. Nick Marsh interpretato da Scott Speedman, che è tornato a sorpresa nella stagione 18 e ha condiviso un dolce primo bacio con Meredith?

Lo scopriremo andando avanti con la visione della serie, disponibile in Italia ogni mercoledì su Star della piattaforma Disney+.

Roberta Rosella

18/11/2021