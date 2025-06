Ellen Hidding: Ricordi e Aneddoti di una Carriera Televisiva in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Ellen Hidding, nota figura del panorama televisivo italiano, ha recentemente condiviso alcuni ricordi significativi della sua carriera, iniziata negli anni ’90. Attraverso un’intervista al Corriere della Sera, l’ex conduttrice ha ripercorso momenti salienti e aneddoti che hanno caratterizzato il suo percorso professionale, evidenziando le sfide e le relazioni instaurate nel corso degli anni.

Gli esordi con la Gialappa’s Band

Il debutto di Ellen Hidding in televisione avviene nel 1997 con il programma “Mai dire Gol”, prodotto dalla Gialappa’s Band. Inizialmente previsto per una sola stagione di dieci puntate, il suo coinvolgimento si protrae per diversi anni, diventando un volto familiare per il pubblico. Hidding ricorda un episodio particolarmente divertente: “Il primo anno ci fu un episodio clamoroso. Gioele Dix interpretava Alberto Tomba, mi regalava un libro e mi diceva: ‘Così impari a sciare’. Lo apro e trovo solo foto hot. E la Gialappa’s: ‘Descrivi cosa stai leggendo’”. Questo aneddoto mette in luce non solo il clima di leggerezza e ironia che caratterizzava il programma, ma anche la capacità di Hidding di affrontare situazioni imbarazzanti con umorismo.

Collaborazione con Mike Bongiorno

Dopo l’esperienza con la Gialappa’s Band, Ellen Hidding ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Mike Bongiorno nel programma “Momenti di gloria”. La conduttrice descrive questa esperienza come rigorosa e formativa. “Alla prima riunione mi disse: ‘Niente tacchi, stai una spalla dietro, una gamba avanti e una indietro, e vestiti lunghi’. Gli risposi: ‘Possiamo cominciare subito’”. Questo scambio mette in evidenza il rigore e la professionalità di Bongiorno, che ha lasciato un segno indelebile nella carriera di Hidding. La sua capacità di adattarsi alle richieste del celebre conduttore ha contribuito a costruire una solida reputazione nel mondo della televisione.

Esperienza con Emilio Fede

Un’altra tappa importante nella carriera di Ellen Hidding è stata la collaborazione con Emilio Fede nel programma “Sipario” del TG4. Tuttavia, non sono mancate le difficoltà. Hidding racconta un episodio spiacevole: “Un giorno non arriva la telefonata né il copione. Chiamo e mi dicono: ‘C’è un’altra al tuo posto’. Nessuno mi aveva avvisata. Rimasi male. Anche in redazione erano imbarazzati: ‘Con Fede è così: oggi vai bene, domani chissà’”. Questo episodio evidenzia le incertezze e le dinamiche imprevedibili del mondo televisivo, dove la stabilità professionale può essere messa in discussione in un attimo.

Rapporti professionali e personali

Nonostante le sfide e le esperienze difficili, Ellen Hidding ha mantenuto rapporti positivi con alcuni colleghi del settore. Tra le amicizie più significative, spicca quella con Alessia Marcuzzi. Hidding afferma: “L’unica con cui mi sento ancora è Alessia Marcuzzi. È una vera amica”. Questo legame dimostra come, nonostante le pressioni e le competizioni del mondo dello spettacolo, possano nascere relazioni autentiche e durature. La capacità di Hidding di mantenere legami significativi nel corso della sua carriera è un aspetto che arricchisce il suo profilo professionale e umano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!