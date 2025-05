Elle Fanning conquista Cannes 2025 con Sentimental Value: standing ovation e nuove sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elle Fanning, già nota per le sue precedenti partecipazioni al Festival di Cannes, ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico con il suo ultimo film, Sentimental Value, diretto da Joachim Trier. Questa edizione del festival, che si svolge al Grand Théâtre Lumière, ha visto la pellicola ricevere una standing ovation di ben 19 minuti, un risultato che la colloca tra i film più acclamati della storia del festival. Solo due opere hanno ottenuto un’accoglienza più calorosa: Il labirinto del fauno di Guillermo Del Toro e Fahrenheit 9/11 di Michael Moore. Fanning, che ha saputo “incastrare” le riprese del film tra altri progetti, ha dimostrato di essere una protagonista versatile e appassionata.

L’entusiasmo di Elle Fanning per Sentimental Value

In una conferenza stampa, Elle Fanning ha condiviso il suo entusiasmo per il copione di Sentimental Value, descrivendolo come “sconvolgente”. La ventisettenne attrice ha rivelato che la lettura della sceneggiatura l’ha colpita profondamente, tanto da completarla in breve tempo. “Quando leggo qualcosa molto rapidamente, significa che sono davvero entusiasta”, ha affermato. Questo entusiasmo si è manifestato anche nel suo abbigliamento al festival, dove ha indossato una maglietta con la scritta “Joachim Trier Summer”, un omaggio al regista che ha ispirato la sua performance. La maglietta è stata creata dal figlio della sua stylist, un giovane designer di soli 11 anni.

La trama di Sentimental Value

Sentimental Value esplora tematiche di relazioni familiari e arte, seguendo la storia di un regista di culto, interpretato da Stellan Skarsgård, che cerca di riconnettersi con la figlia maggiore, un’attrice teatrale interpretata da Renate Reinsve. Dopo un’assenza di 15 anni dal cinema, il regista decide di scrivere una storia per la figlia, ma quando lei rifiuta, si rivolge a una giovane star di Hollywood, interpretata da Elle Fanning. La trama si sviluppa attorno a questo conflitto, mettendo in luce le dinamiche familiari e le sfide personali dei protagonisti.

Il personaggio di Elle Fanning

Nel film, Elle Fanning interpreta Rachel Kemp, una star di Hollywood che, nonostante il successo, si sente persa e in cerca di un nuovo significato nella sua carriera. “Il mio personaggio è in un momento di crisi e considera addirittura di smettere di recitare”, ha spiegato Fanning. La sua interazione con Stellan Skarsgård, che interpreta il regista, è stata descritta come un legame profondo e giocoso, con l’attore che ha assunto un ruolo quasi paterno nella sua vita. Fanning ha elogiato la capacità di Joachim Trier di creare un ambiente sicuro e stimolante per gli attori, permettendo loro di esplorare e scoprire nuove sfaccettature dei loro personaggi.

Riflessioni sull’esperienza di recitazione

Elle Fanning ha anche riflettuto sulla sua crescita personale e professionale, sottolineando come l’età le abbia aperto nuove opportunità nel mondo del cinema. “Ora che sono più grande, mi vengono offerti ruoli più complessi”, ha dichiarato. Sebbene non si sia mai trovata nella stessa situazione di Rachel, ha riconosciuto di aver valutato sceneggiature in cui non si sentiva adatta. La sua attitudine istintiva nella scelta dei ruoli l’ha guidata verso Sentimental Value, che ora si profila come uno dei film favoriti per il Palmarès di Cannes 2025.

Elle Fanning continua a dimostrare il suo talento e la sua versatilità, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale. La sua performance in Sentimental Value, insieme all’acclamazione ricevuta al festival, la rende una delle attrici più promettenti della sua generazione.

