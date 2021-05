Elizabeth Olsen sarà Candy Montgomery nella serie “Love and Death”

Dopo il successo di “WandaVision” Elizabeth Olsen punta in alto con un nuovo feroce personaggio nella nuova serie “Love and Death”.

Elizabeth Olsen nei panni di Candy Montgomery

Elisabeth Olsen ha firmato per interpretare Candy Montgomery in “Love and Death”, scritto da David E. Kelley (“The Undoing”) e diretto da Lesli Linka Glatter (“Homeland”), entrambi sono anche i produttori esecutivi del progetto. La Lionsgate è dietro la produzione che vede l’attrice Nicole Kidman in prima fila e al suo fianco ci sono anche Per Saari per la Blossom Films, Scott Brown e Megan Creydt per Texas Monthly, così come Matthew Tinker, Michael Klick e Helen Verno.

“Love and Death” segue due coppie in chiesa che sembrano godersi la vita familiare di una piccola città in Texas finché qualcuno non prende un’ascia. Lo spettacolo è ispirato al libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” e anche da una raccolta di articoli dal “Texas Monthly”.

In una dichiarazione rilasciata sul canale HBO Max Sara Aubrey ha detto: “Questa è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza. Siamo entusiasti di collaborare con David, Lesli, Nicole e Per e siamo incredibilmente fortunati ad avere Elizabeth al centro della nostra serie per far emergere tutti gli strati di Candy che rendono questa storia così indimenticabile ”

Due Elizabeth per lo stesso personaggio

Mentre Kevin Beggs, presidente della Lionsgate Television, ha aggiunto: “Non possiamo immaginare un’artista più adatta per interpretare il ruolo principale di Candy da parte di Elizabeth Olsen. Il suo talento, carisma ed energia possono stregare il pubblico come nessun altro”

La cosa interessante di questo annuncio da parte di HBO Max è che la Universal Content Productions ha annunciato la scorsa estate la sua serie dedicata a Candy Montgomery. Il titolo scelto è stato “Candy”, e l’idea è nata dal duo di “The Act” Robin Veith e Nick Antosca. La serie che vede l’attrice Elizabeth Moss come protagonita, è poi stata trasmessa a dicembre da Hulu.

Spesso vediamo film in competizione con trame simili come ad esempio “Armageddon” vs “Deep Impact”. Una sfida che raramente si vede in televisione. Ora invece l’assassina con l’ascia Candy Montgomery è la nuova ossessione della TV. Abbiamo due serie che giocano attorno la stessa storia e lo stesso personaggio.

La ricca attività di Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen è un’attrice di grande talento. Sta ovviamente volando alto in questo momento grazie al successo della prima serie Disney + della Marvel, “WandaVision”, e lei è pronta a riprendere il suo ruolo di Scarlet Witch nel sequel “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” di Sam Raimi, che uscirà nelle sale il 25 marzo 2022. L’attrice ha già recitato nel thriller della Lionsgate “Wind River”, e altri suoi crediti degni di nota includono “Martha Marcy May Marlene”, “Ingrid Goes West” e “Godzilla”, così come la serie di Facebook “Watch Sorry for Your Loss”, di cui è anche produttore esecutivo.

Francesca Reale

04/05/2021