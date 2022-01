Secondo quanto riportato da Empire, Elizabeth Banks si unisce al cast di “The Beanie Bubble” con Zach Galifianakis, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.

Elizabeth Banks e i piccoli pelouche anni Novanta

I Beanie Babies sono una linea di pelouche creata da H. Ty Warner nel 1993 e divenuta una moda passeggera nella seconda metà degli anni Novanta. Molti pezzi sono diventati una vera e propria ossessione anche per il loro valore economico. Infatti con il procedere del tempo i prezzi sono aumentati vertiginosamente, tanto da essere considerati da alcuni dei veri e propri investimenti finanziari (sigh!).

Dopo che la loro storia è stata raccontata nel documentario “Beanie Mania”, si è ben pensato di fare un film di finzione sull’argomento con Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.

Kristin Gore ha adattato la sceneggiatura dal libro “The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion And The Dark Side Of Cute” e co-dirigerà la pellicola con Damian Kulash.

Un successo femminile taciuto

Secondo i produttori questo lavoro apre il sipario sulle assurdità e ingiustizie del sogno americano, in particolare sul rapporto femminile con esso. È una celebrazione delle donne che hanno contribuito al successo dell’uomo d’affari Ty Warner, i cui punti di forza e il cui buon istinto hanno plasmato e amplificato il fenomeno, ma i cui nomi non sono sulle etichette a forma di cuore dei Beanie Babies.

È il primo film ad emergere dal nuovo accordo di Ron Howard e Brian Grazer tra la loro Imagine Entertainment e Apple, quindi potrebbe arrivare al cinema o finire direttamente su Apple TV+.

Roberta Rosella

12/01/2022