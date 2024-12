Elisabetta Canalis si racconta a Belve: amori, amicizie e sfide personali

Elisabetta Canalis torna sotto i riflettori in occasione della sua ospitata a Belve, il talk show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Nella puntata del 3 dicembre, la showgirl e attrice apre le porte della sua vita privata, parlando non solo delle sue relazioni più celebri, come quella con Bobo Vieri e George Clooney, ma anche delle sfide personali affrontate nel corso degli anni, rivelando dettagli intimi della sua adolescenza.

Le relazioni tormentate di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si è affermata nel panorama televisivo italiano non solo per la sua carriera, ma anche per le sue storie d’amore che hanno suscitato l’interesse del pubblico. Parlando della sua tumultuosa relazione con Bobo Vieri, la showgirl ammette di aver attraversato momenti difficili, confessando: “Ho sofferto tantissimo per amore”. Durante l’intervista, la Fagnani le chiede se sia vera la voce secondo cui ci siano stati momenti di violenza tra loro. “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo” racconta Canalis, spiegando come la loro relazione fosse caratterizzata da dinamiche tossiche e dalla mancanza di fiducia.

La showgirl non nasconde il suo turbamento nei ricordi di quel legame, rivelando: “Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare”. Queste parole danno un’idea chiara del profondo impatto emotivo che questa storia le ha lasciato: “Mi ha segnata molto, ho toccato il fondo”. La Canalis descrive minuziosamente come certe relazioni possono essere distruttive, lasciando cicatrici che è difficile dimenticare.

Passando poi all’illustre ex fidanzato George Clooney, Elisabetta riporta un po’ di leggerezza nel racconto: “Non è difficilissimo innamorarsi di George Clooney” afferma, pur senza dimenticare di usare toni realistici. Camminando sul sottile confine tra amicizia e amore, Canalis spiega di aver apprezzato la lezione di vita che ha ricevuto da Clooney: “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”. Tuttavia, il legame con l’attore americano non ha avuto un esito finale da favola. “È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato” conclude, rispondendo a subliminali insinuazioni sulla natura del loro rapporto.

L’amicizia con Maddalena Corvaglia

Un altro capitolo che suscita curiosità è quello relativo all’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex compagne di avventure nel programma “Striscia la Notizia” hanno vissuto momenti di grande intimità e complicità, ma col tempo sembrano essersi allontanate. Durante l’intervista, la Fagnani incalza Canalis sull’argomento: “Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato”. Canalis cerca di chiarire la situazione senza entrare troppo nei dettagli, lasciando intendere che gli impegni e le scelte personali abbiano influito sul loro legame. “Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”, afferma, mostrando comunque un atteggiamento positivo verso il futuro della loro amicizia.

Un velo di mistero aleggia sulla questione, dato che né lei né Corvaglia hanno mai spiegato apertamente le ragioni alla base di questo apparente distacco. Ma la Canalis sembra aperta a eventuali riconciliazioni, testimoniando la profondità e l’importanza che l’amicizia ha avuto nella sua vita.

Le sfide dei disordini alimentari

Un aspetto meno conosciuto della vita di Elisabetta Canalis riguarda i suoi anni di lotta contro i disordini alimentari. Con una sincerità disarmante, rivela: “Ho avuto un disordine alimentare dai 15 a 20 anni”. Questa fase della sua giovinezza, nonostante le gioie del successo, è stata segnata da una lotta interiore che molte persone possono comprendere. La Canalis tratta questo argomento delicato con una certa grazia e serietà, sottolineando che “un disturbo di quel tipo non va mai via”.

Con la maturità, Elisabetta ha imparato a gestire le sue sfide attraverso un percorso di terapia e impegno professionale. “A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”, afferma, testimoniando come la carriera e la dedizione possano fungere da catalizzatori per la crescita personale e il superamento delle difficoltà. Questa parte della sua vita dimostra che anche le icone di bellezza e celebrity vivono battaglie silenziose, affrontando sfide significative che ci ricordano la complessità del percorso umano.