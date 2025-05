Elisabetta Canalis protagonista di una nuova sfida televisiva su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La celebre attrice e modella Elisabetta Canalis sta per tornare in televisione con un progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Grazie a Netflix, la serie “Physical: da 100 a 1” si prepara a debuttare in Italia, portando con sé una competizione avvincente che coinvolgerà cento concorrenti in perfetta forma fisica. Questi sfideranno se stessi e gli altri in prove estenuanti per conquistare un premio finale in denaro. Tra i nomi di spicco che parteciperanno a questa avventura, spicca quello di Canalis, che dalla sua residenza a Los Angeles è pronta a scendere in campo con la grinta e la determinazione che la contraddistinguono. La sua passione per la kickboxing è ben nota, e non mancherà di mettere alla prova le sue abilità, cercando di portare a casa la vittoria.

La sfida di “Physical: da 100 a 1”

La serie “Physical: da 100 a 1” rappresenta un adattamento italiano di un format già popolare in Corea del Sud. La competizione si svolgerà in un contesto dove i partecipanti dovranno affrontare prove fisiche e mentali, dimostrando non solo la loro resistenza, ma anche la capacità di superare ostacoli e sfide inaspettate. I concorrenti, scelti tra atleti e appassionati di fitness, si troveranno a competere in una serie di attività che metteranno alla prova le loro abilità fisiche e strategiche. Il programma promette di essere un mix di adrenalina e intrattenimento, con momenti di tensione e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Elisabetta Canalis, con la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e la sua dedizione allo sport, rappresenta un elemento di richiamo per il programma. La sua partecipazione non solo porterà un volto noto al pubblico, ma contribuirà anche a elevare il livello della competizione. La modella, che ha sempre mostrato un forte interesse per il fitness e il benessere, è pronta a dimostrare che la determinazione e la preparazione possono fare la differenza in una competizione di questo tipo.

L’asta di Stefano Gabbana a Milano

In un altro evento di grande rilevanza, Stefano Gabbana ha recentemente organizzato un’asta a Milano, presso la sede di Finarte, per vendere una collezione privata di 231 pezzi. Questo evento si è svolto in concomitanza con la mostra “Dal Cuore alle mani“, dedicata al talento di Dolce & Gabbana a Roma. Tra gli oggetti messi all’asta, un vaso orientale in porcellana decorato con fenici argentate ha attirato l’attenzione, raggiungendo un prezzo di aggiudicazione di 174.950 euro dopo una serie di rilanci.

L’asta ha visto la vendita di busti in marmo, arredi, mappamondi e icone russe, ma tra i lotti più interessanti si sono distinte tre scimmie in argento, tempestato di gemme preziose, vendute per 31.650 euro. Inoltre, una rara tazza con piattino del 1750 in porcellana di Capodimonte ha trovato un nuovo proprietario a 2.800 euro. Il valore complessivo della vendita ha raggiunto circa 550 mila euro, dimostrando l’interesse per oggetti d’arte e design di alta qualità.

Ritorno di fiamma per Arisa?

La cantante Arisa sembra essere tornata al centro dell’attenzione, non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata. Recentemente, è stata avvistata in Egitto con il musicista jazz Walter Ricci, con il quale ha condiviso un weekend speciale. I due artisti avevano ufficializzato la loro relazione l’anno scorso, ma successivamente avevano affrontato alcune difficoltà. Ricci aveva espresso l’intenzione di concentrarsi sulla sua carriera musicale, mentre Arisa aveva insinuato che il suo partner fosse più interessato all’immagine pubblica che alla relazione stessa.

Ora, la loro presenza insieme a Sharm el Sheikh ha riacceso le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma. Non è chiaro se la coppia stia lavorando a un progetto musicale insieme o se ci sia un riavvicinamento personale. La situazione rimane avvolta nel mistero, ma i fan della cantante sono curiosi di scoprire se questa nuova avventura porterà a una collaborazione artistica o a un rinnovato legame sentimentale.

