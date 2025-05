Elio: il nuovo film Pixar in arrivo il 18 giugno con un cast di doppiatori stellare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 18 giugno 2025 segnerà l’uscita di “Elio“, il nuovo attesissimo film d’animazione della Pixar, che promette di incantare il pubblico di tutte le età. Con un cast di doppiatori italiani ricco di sorprese, il film si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del cinema e dell’animazione. Scopriamo insieme i dettagli del cast e le cifre che ruotano attorno a questa produzione.

Un cast di doppiatori di alto livello

L’annuncio del cast di “Elio” è arrivato in concomitanza con il rilascio del nuovo trailer ufficiale, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Tra i nomi più noti troviamo Andrea Fratoni, che darà voce al protagonista Elio, e Alexander Gusev, che interpreterà il personaggio di Glordon. A completare il cast ci sono anche Alessandra Mastronardi, nel ruolo di Olga Solis, zia di Elio, e Adriano Giannini, che presterà la voce a Lord Grigon. Non mancherà nemmeno Neri Marcorè, che si occuperà di dare vita al personaggio del Manuale Universale dell’Utente.

Una delle sorprese più attese è sicuramente la presenza di Lucio Corsi, il cantautore toscano che ha recentemente conquistato il quinto posto all’Eurovision Song Contest. Corsi, noto per il suo brano “Volevo Essere un Duro“, non è nuovo al mondo della recitazione, avendo già partecipato alla serie “Vita da Carlo“. In “Elio“, Corsi interpreterà l’ambasciatore Tegmen, un ruolo che potrebbe rivelarsi cruciale per la trama del film. La sua partecipazione al progetto non solo arricchisce il cast, ma rappresenta anche un ponte tra la musica e il cinema, attirando così un pubblico ancora più vasto.

Un budget da record per la Pixar

La produzione di “Elio” ha richiesto investimenti significativi, tipici delle grandi produzioni Pixar. Sebbene i dettagli esatti del budget non siano stati resi pubblici, si stima che il costo totale del film si aggiri intorno a cifre molto elevate, come spesso accade per le opere della casa di animazione. La Pixar è nota per la sua attenzione ai dettagli e per l’uso di tecnologie all’avanguardia, il che contribuisce a far lievitare i costi di produzione.

Le aspettative per “Elio” sono alte, non solo per il cast di doppiatori, ma anche per la qualità dell’animazione e della narrazione. La Pixar ha una lunga storia di successi, e ogni nuovo film è atteso con grande curiosità. Il mix di talenti, sia nel doppiaggio che nella produzione, fa presagire un’esperienza cinematografica coinvolgente e memorabile.

Un’anticipazione che scalda i cuori

Con l’arrivo di “Elio“, il pubblico può aspettarsi una storia che toccherà temi universali, tipici delle produzioni Pixar. La combinazione di umorismo, emozione e avventura è ciò che ha reso i film della casa di animazione così amati nel corso degli anni. La presenza di artisti noti come Lucio Corsi potrebbe anche portare una dimensione musicale al film, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il 18 giugno si avvicina e con esso l’opportunità di scoprire un nuovo mondo animato, ricco di personaggi indimenticabili e storie che parlano al cuore. “Elio” si prepara a diventare un altro capitolo memorabile nella storia della Pixar, con la speranza di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!