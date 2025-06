Elio: Il nuovo film Pixar debutta oggi, tra aspettative e critiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 18 giugno 2025 segna l’arrivo nei cinema di “Elio”, l’ultima creazione dei Pixar Animation Studios. Questo film originale ha già suscitato l’interesse della critica e del pubblico, e ora che l’embargo sulle recensioni è stato sollevato, è possibile analizzare le prime impressioni e le aspettative per il suo successo al botteghino.

Le recensioni di Elio: un inizio positivo

Con l’apertura delle recensioni, “Elio” ha ottenuto un 83% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes, basato su 54 articoli pubblicati fino ad oggi. Questo punteggio, sebbene possa variare con l’aggiunta di ulteriori recensioni nei prossimi giorni, rappresenta un buon inizio per il film. Le critiche sembrano apprezzare la qualità artistica e la narrazione, elementi distintivi dei lavori Pixar. Anche su MetaCritic, “Elio” ha ottenuto un punteggio di 62 su 100, un risultato che, sebbene non eccezionale, indica un’accoglienza generalmente favorevole.

Le previsioni sul box office: un debutto incerto

Tuttavia, le previsioni per il box office non sono altrettanto rosee. Secondo le stime iniziali, “Elio” potrebbe esordire con circa 20 milioni di dollari negli Stati Uniti. Questa cifra è inferiore alle aspettative e ha sollevato preoccupazioni tra gli analisti, che notano una mancanza di una campagna pubblicitaria robusta da parte della Disney per promuovere il film. Questo potrebbe influenzare negativamente l’afflusso di spettatori nei cinema.

Un confronto interessante è con “Elemental”, un precedente film Pixar che ha avuto un avvio lento, raccogliendo 29,5 milioni di dollari nel suo primo weekend, ma che ha poi raggiunto quasi 500 milioni di dollari a livello globale. Tuttavia, “Elio” deve affrontare una sfida significativa: un budget di produzione di quasi 300 milioni di dollari, lievitato a causa delle difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 e agli scioperi che hanno colpito l’industria cinematografica.

Le aspettative future per Pixar

Nonostante le incertezze legate al debutto di “Elio”, i fan della Pixar sono già curiosi di scoprire quali saranno i prossimi progetti dello studio. La casa di produzione è nota per la sua capacità di sorprendere e innovare, e le aspettative rimangono alte. Con una base di fan devota e un’ottima reputazione, la Pixar ha dimostrato di saper trasformare anche le situazioni difficili in successi.

In attesa di vedere come si comporterà “Elio” al botteghino, il pubblico e gli appassionati di cinema possono già iniziare a prepararsi per le future avventure che la Pixar ha in serbo.

