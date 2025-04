Eliminazione di Senza Cri al Serale di Amici: il momento emozionante della cantante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata di ieri sera, sabato 19 aprile 2025, del Serale di Amici ha visto l’eliminazione di Senza Cri, giovane cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La sua eliminazione è avvenuta dopo un intenso ballottaggio finale con Trigno, e la notizia è stata comunicata a Senza Cri nella casetta, in un momento carico di emozione e commozione. La cantante ha espresso il suo dispiacere e la sua paura per il futuro, rivelando che la vita prima di Amici non era per lei soddisfacente. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha cercato di consolarla, sottolineando che l’esperienza vissuta all’interno del talent show le ha fornito consapevolezze e un bagaglio personale significativo.

Il momento dell’eliminazione

Quando Maria De Filippi ha contattato la casetta per comunicare l’esito del ballottaggio, ha semplicemente annunciato: «Resta Trigno». Non ha utilizzato il termine “eliminata” nei confronti di Senza Cri, un gesto che ha reso il momento ancora più toccante. La cantante ha reagito con un sorriso amaro, le lacrime che scendevano sul suo viso mentre abbracciava i suoi compagni di avventura. Con voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: «Non avrei mai pensato di mettermi in gioco così tanto come ho fatto: umanamente, emotivamente e lavorativamente». Ha espresso gratitudine nei confronti di Maria De Filippi per l’opportunità ricevuta, sottolineando come questa esperienza l’abbia aiutata a crescere. Ha anche voluto rassicurare i suoi compagni, promettendo di seguirli anche dopo il programma e manifestando quanto le mancheranno.

Chi è Senza Cri

Cristina Carella, conosciuta nel mondo della musica con il nome d’arte di Senza Cri, è nata a Brindisi nel 2000. La sua partecipazione ad Amici le ha permesso di farsi notare e di esprimere il suo talento artistico. La giovane cantante ha dimostrato di avere una forte personalità e una grande passione per la musica, elementi che l’hanno accompagnata durante il suo percorso nel programma. La sua storia è quella di una ragazza che ha affrontato le proprie paure e insicurezze, trovando nel talent un’opportunità per mettersi alla prova e crescere sia come artista che come persona.

Le pagelle del Serale

Nella stessa puntata, sono state assegnate le pagelle ai concorrenti. Amadeus ha ricevuto un punteggio di 8 per la sua attenzione al microfono, mentre tra Celentano e Malgioglio è emerso uno scontro sullo charme, con un voto di 6-. Anna Pettinelli, invece, ha dimostrato grande coraggio, guadagnandosi un 9. Questi giudizi riflettono non solo le performance dei concorrenti, ma anche le dinamiche e le interazioni che caratterizzano il programma, rendendolo un evento seguito con grande interesse dal pubblico.

L’eliminazione di Senza Cri rappresenta un momento significativo all’interno del percorso di Amici, un programma che continua a emozionare e a coinvolgere il pubblico con le storie dei suoi partecipanti.

