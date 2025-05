Eliminazione di Chiara ad Amici 24: il ballottaggio e le parole toccanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La sesta puntata del serale di Amici 24 ha riservato momenti intensi e decisivi per i concorrenti. Tra i protagonisti della serata, Chiara e TrigNo si sono trovati al ballottaggio finale, ma un imprevisto ha caratterizzato la votazione. Cristiano Malgioglio, noto giurato del programma, ha deciso di non esprimere il suo voto, dichiarando: “Maria, io non posso votare per scegliere un eliminato tra questi due ragazzi stupendi. Mi dispiace tanto, licenziami pure però non voterò stasera.” Questa scelta ha portato a un rinvio della votazione, che è stata posticipata di una settimana. Nella settima puntata, i due concorrenti si sono sfidati, e purtroppo per Chiara, la ballerina di Alessandra Celentano ha dovuto abbandonare il programma.

Le opportunità per Chiara dopo l’eliminazione

Nonostante l’eliminazione, Chiara ha ricevuto riconoscimenti significativi. Ha ottenuto una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza a New York e un contratto di lavoro come ballerina solista per uno spettacolo teatrale a Pechino. Queste opportunità rappresentano un trampolino di lancio per la sua carriera artistica, dimostrando che il suo talento è stato riconosciuto anche al di fuori del programma.

Maria De Filippi, conduttrice del talent show, ha colto l’occasione per offrire a Chiara una proposta interessante. Ha ricordato il caso di Elena D’Amario, che in passato ha vinto una borsa di studio in America e successivamente è tornata in Italia per ballare come professionista. Maria ha detto a Chiara: “Tu fai ciò che vuoi, se vuoi stare qui da settembre tu puoi stare qui nella scuola. Però se vuoi farti un’esperienza all’estero anche solo di un anno, fattela.” Questa offerta ha messo in evidenza la volontà di Maria di supportare i giovani talenti, permettendo loro di scegliere il percorso che ritengono più adatto per la loro crescita professionale.

Le parole di Chiara dopo l’eliminazione

Dopo la sua eliminazione, Chiara ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che l’hanno supportata durante il suo percorso ad Amici. Ha iniziato ringraziando Maria De Filippi e Alessandra Celentano, sottolineando l’importanza del loro supporto. Ha dedicato un pensiero speciale al suo compagno di squadra, TrigNo, dicendo: “Ti ringrazio per l’opportunità e per la verità che ci dici sempre.”

Chiara ha anche voluto riconoscere il ruolo fondamentale della sua maestra, che le ha dedicato tempo e pazienza, aiutandola a crescere come ballerina. Ha affermato: “Mi ha regalato degli insegnamenti che porterò con me per sempre.” Inoltre, ha espresso il suo affetto per i compagni di squadra, evidenziando il forte supporto reciproco che hanno condiviso durante il programma. “Sono fortissimi e io sono così fiera di loro,” ha aggiunto.

Infine, ha riservato parole dolci per TrigNo, dicendo: “Lui mi ha sempre fatto sentire giusta e mai sbagliata. Mi ha dato tanto amore, quindi grazie davvero, per me è stato importante.” Chiara ha concluso il suo intervento con un sentito ringraziamento a Maria, esprimendo quanto fosse stato significativo per lei partecipare a questa esperienza.

