Eleonora Riccardi eliminata da Sognando Ballando: la cronaca della seconda puntata

La seconda puntata di “Sognando Ballando con le Stelle“, andata in onda su Rai 1, ha riservato sorprese e colpi di scena, culminando con l’eliminazione della ballerina Eleonora Riccardi. La trasmissione, che ha visto la partecipazione di vari aspiranti maestri, ha messo in evidenza le performance di ciascun concorrente, ma solo alcuni sono riusciti a conquistare il favore della giuria e del pubblico.

Le performance dei concorrenti

La puntata ha avuto inizio con Eleonora Riccardi, che ha danzato un charleston con il professionista Luca Favilla. Tuttavia, la giuria non ha apprezzato particolarmente l’esibizione, con Carolyn che ha sottolineato come senza il supporto di Favilla, Eleonora avrebbe potuto incorrere in gravi errori. Anche Fabio e Ivan hanno espresso dubbi sulla performance, mentre Selvaggia ha offerto un voto positivo, evidenziando che la ballerina non rischiava di oscurare il VIP abbinato.

Successivamente, Valentina Fiorini ha eseguito un moderno con Nikita Perotti, ballando sulle note di “La cura per me” di Giorgia. La Lucarelli ha commentato la sua altezza, suggerendo che non vorrebbe vedere un’altra maestra così piccola, ma Valentina ha risposto con sicurezza, affermando che si abbina a qualsiasi altezza. La giuria ha premiato la performance con diversi voti positivi.

Il samba di Vanessa Lacedonia, accompagnata da Carlo Aloia, ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante il pubblico si sia alzato in piedi per applaudire, Ivan ha espresso il suo disappunto, mentre Carolyn ha messo in dubbio la capacità di Vanessa di affrontare stili diversi dalla salsa, di cui è campionessa mondiale. Nonostante ciò, la ballerina ha promesso di impegnarsi per migliorare.

La situazione di Janiya Mami

Un momento toccante è stato rappresentato dalla partecipazione di Janiya Mami, che ha affrontato la competizione nonostante un problema di salute del padre, ricoverato in rianimazione. Fortunatamente, la situazione si è risolta e Janiya ha potuto esibirsi in un boogie con Pasquale La Rocca, preparato in sole 24 ore. Carolyn ha elogiato la sua attitudine, mentre Selvaggia ha criticato la performance, sostenendo che Pasquale sembrava il maestro e Janiya l’allieva.

Mario Cecinati ha tentato di riscattarsi dopo le critiche ricevute nella puntata precedente, esibendosi in un passo a due moderno con Veera Kinnunen. Zazzaroni ha notato un miglioramento nella guida di Mario, mentre La Lucarelli ha espresso preoccupazione per la sicurezza della ballerina professionista. Nonostante le critiche, Mario ha ricevuto voti positivi da parte della giuria.

La classifica finale e l’eliminazione

Dopo le esibizioni, la giuria ha espresso i propri voti, con Eleonora Riccardi che ha chiuso la classifica con soli 10 punti, risultando così eliminata dalla competizione. Le altre coppie hanno ottenuto punteggi più alti, con Yuri Orlando e Chiquito che hanno brillato con performance di successo.

La puntata ha visto anche la presenza di ospiti speciali, tra cui Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex maestra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, che hanno ballato per festeggiare i vent’anni del programma. L’ospite d’onore Francesco Totti ha ulteriormente arricchito la serata, rendendola memorabile per tutti i partecipanti e il pubblico presente.

La competizione continua, con otto coppie rimaste in gara, pronte a sfidarsi nella prossima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle“.

