Eleonora Daniele commemora Paris Taglioni durante la puntata di Storie Italiane

Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha affrontato i temi di cronaca più significativi del momento. Tuttavia, il clima si è fatto serio quando la conduttrice ha condiviso una triste notizia con il pubblico. Prima di concludere la trasmissione, ha voluto dedicare un momento di silenzio e rispetto a Paris Taglioni, un noto capo operaio del reparto luci di Saxa Rubra, scomparso recentemente.

Un saluto toccante per Paris Taglioni

Durante la puntata, Eleonora Daniele ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Paris Taglioni, sottolineando il suo lungo percorso professionale e il contributo che ha dato al mondo della televisione. “Adesso permettetemi di chiudere con una notizia e un saluto a tutta la famiglia di Paris Taglioni…”, ha dichiarato la conduttrice, evidenziando l’importanza del suo lavoro dietro le quinte.

Daniele ha ricordato che Taglioni ha trascorso molti anni al servizio della Rai, contribuendo alla realizzazione di numerosi programmi. “Era un capo operaio del reparto luci qui a Saxa Rubra… Abbiamo lavorato tanti anni insieme…”, ha aggiunto, mostrando il suo affetto e la sua stima nei confronti del collega. Questo momento di commemorazione ha colpito non solo la conduttrice, ma anche tutti i membri del team di Storie Italiane, che hanno voluto unirsi al saluto.

Il ricordo di un professionista stimato

La conduttrice ha poi rivelato che l’intero staff di Storie Italiane ha voluto rendere omaggio a Taglioni, sottolineando l’impatto che ha avuto su di loro. “Lo salutano qua tutti i colleghi da Saxa Rubra…”, ha affermato, evidenziando la grande stima che i suoi colleghi avevano per lui. Anche Eleonora Daniele ha voluto esprimere il suo affetto, dicendo: “Lo vogliamo ricordare con affetto, anche se era in pensione da qualche anno… Ci manca…”.

La puntata si è conclusa senza la consueta sigla finale, un gesto che ha reso omaggio alla memoria di Taglioni e ha dimostrato il forte legame tra i membri del team. Dopo questo momento di commozione, la linea è passata ad Antonella Clerici, che ha condotto una nuova puntata del suo programma E’ sempre mezzogiorno.

Storie Italiane confermato per la prossima stagione

In un contesto più positivo, Eleonora Daniele ha ricevuto buone notizie riguardo al futuro del suo programma. Secondo quanto riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it, la Rai ha ufficialmente confermato la continuazione di Storie Italiane per la prossima stagione. Questo annuncio arriva dopo i risultati eccellenti ottenuti in termini di ascolti durante l’anno corrente.

La conduttrice ha anche rivelato che l’ultima puntata di questa edizione è programmata per il 30 maggio, con un ritorno previsto a settembre, subito dopo le vacanze estive. Questo successo non sorprende, considerando l’ottima performance del programma, che ha registrato 821 mila telespettatori e un 19.70% di share anche nella puntata di ieri, nonostante la concorrenza di uno speciale del Tg1 dedicato all’Udienza di Papa Leone XIV.

