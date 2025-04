Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio: il nuovo ruolo di giudici al Serale di Amici 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del talent show italiano continua a sorprendere con le sue novità e i suoi protagonisti. Elena D’Amario, ballerina di spicco e già nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici, ha recentemente assunto un ruolo significativo come giudice al Serale della 24esima edizione del programma. Insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus, D’Amario si è raccontata durante la sua ospitata a Verissimo, dove ha condiviso le emozioni legate a questa nuova avventura professionale.

Elena D’Amario: un percorso di crescita in Amici

Elena D’Amario è una figura ben conosciuta dagli appassionati di Amici. La sua carriera nel talent show di Maria De Filippi è iniziata come allieva, per poi evolversi in ballerina professionista e ora in giudice. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha descritto l’emozione che ha provato quando Maria De Filippi le ha proposto di entrare a far parte della giuria. “È stata un’emozione incredibile”, ha dichiarato D’Amario, evidenziando la responsabilità e l’onore di ricoprire questo nuovo ruolo.

La ballerina ha sottolineato l’importanza di fornire feedback costruttivi ai concorrenti, mirando a migliorare le loro performance senza perdere di vista la sensibilità e la comprensione di ciò che significa trovarsi in quella posizione. “Voglio esprimere i miei pensieri non come giudizi, ma come strumenti per migliorarsi”, ha aggiunto, evidenziando il suo approccio empatico e professionale. La D’Amario ha anche espresso la sua soddisfazione per l’esperienza finora, affermando di divertirsi molto nel suo nuovo ruolo.

La vita sentimentale di Elena D’Amario

Oltre alla carriera, Elena D’Amario ha affrontato anche il tema della sua vita privata. Dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Caiazzo, attore di Mare Fuori, la ballerina sembra aver ritrovato la serenità accanto a una nuova persona. Interrogata da Toffanin sulla sua situazione sentimentale, ha lasciato intendere di essere attualmente impegnata, affermando: “In amore vince chi fugge”. D’Amario ha espresso il desiderio di costruire una famiglia, sottolineando che non cerca l’amore perfetto, ma quello autentico. “Ci credo tantissimo”, ha dichiarato, mostrando un lato più personale e vulnerabile.

Le aspettative per il Serale di Amici 24

Con l’avvicinarsi della settima puntata del Serale di Amici 24, l’attesa cresce tra i fan del programma. Durante l’ultimo appuntamento, non si è registrata alcuna eliminazione, a causa dell’assenza del voto di Cristiano Malgioglio. Maria De Filippi ha informato i concorrenti Chiara Bacci e TrigNO che entrambi rimangono in gara, creando un clima di suspense per il prossimo episodio.

Attualmente, i concorrenti in corsa per la vittoria finale sono otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025, quando il pubblico potrà seguire le esibizioni in prima serata su Canale 5, con la speranza di scoprire chi avrà la meglio in questa intensa competizione.

