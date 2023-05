“Elemental” sarà il film di chiusura del Festival di Cannes

Elemental è il nuovo film Disney e Pixar che chiuderà ufficialmente il prossimo Festival di Cannes. Il nuovo lungometraggio originale porterà il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City, in cui gli elementi vivono e lavorano. Arriverà il 21 giugno nelle sale italiane e debutterà in anteprima mondiale il 27 maggio, come film di chiusura della 76esima edizione del Festival di Cannes.

Nella versione italiana del film, Valentina Romani presterà la sua voce per il personaggio Ember. Una brillante ragazza di fuoco sulla ventina, con un grande senso dell’umorismo. Ember ama la sua famiglia ma a volte si infiamma facilmente. Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare. Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder. Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

Il trailer mostra quindi tutti gli elementi ovvero aria, terra, acqua e fuoco e ciò che li contraddistingue secondo Ember, una ragazza brillante e “ardente” che non si è mai allontanata dalla sua casa a Firetown. In Elemental, finalmente si avventura fuori dalla sua zona di comfort per esplorare questo spettacolare mondo. Un mondo nato dall’immaginazione dei filmmaker di Pixar e creato appositamente per l’esperienza sul grande schermo. Element City è ispirata soprattutto alle grandi metropoli di tutto il mondo e presenta le caratteristiche di ogni comunità di elementi: da giganti edifici simili a dei pini, a grattacieli con cascate, a un’arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

Per l’occasione speciale, Pixar Animation Studios riprende la magica tradizione cinematografica di affiancare ai lungometraggi un corto d’animazione. In arrivo nelle sale cinematografiche

insieme a Elemental infatti vedremo L’Appuntamento di Carl. Il nuovo cortometraggio ritrova Carl Fredricksen e il suo adorabile cane parlante Dug, introdotti nel film Pixar vincitore del premio Oscar® Up. Scritto e diretto dal candidato all’Academy Award® e vincitore dell’Emmy® Bob Peterson e prodotto da Kim Collins: