Edward Norton si unisce al cast del sequel di “Knives Out”

Anche stavolta il detective Benoic Blanc, interpretato da Daniel Craig, sarà accompagnato nei suoi misteri da un cast eccezionale. Il vincitore di un Golden Globe, Edward Norton entra nel sequel del film mistery più atteso dell’anno.

Edward Norton e Dave Bautista si uniscono a Daniel Craig

Per il prossimo grande casting del sequel di “Knives Out” di Rian Johnson, alcune fonti dicono che Edward Norton si unirà a Daniel Craig nella prossima produzione di Netflix.

Anche Dave Bautista è stato scelto di recente, unendosi a Craig che sta riprendendo il ruolo del super detective Benoit Blanc.

Rian Johnson è tornato per scrivere e dirigere “Knives Out”, e che produrrà con il suo partner Ram Bergman.

Deadline ha riportato per la prima volta a marzo che Netflix stava chiudendo un accordo di $ 400 milioni per le prossime due rate, un accordo storico per gli streamer. Netflix non ha commentato il casting di Edward Norton.

I dettagli della trama per il sequel sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno del Blanc di Craig per risolvere un altro mistero che ruota attorno a un ampio cast di sospetti. Non si sa nemmeno chi possa interpretare Norton nel film. La produzione inizierà questa estate in Grecia.

Norton: un attore poliedrico

L’attaccamento di Norton è un buon segno di quanto sia impressionante la sceneggiatura di Johnson poiché l’attore nominato all’Oscar è diventato particolare in ciò in cui si impegna con alcuni dei suoi recenti progetti che includono “Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore” di Wes Anderson e “Grand Budapest Hotel” e “Birdman”, che gli sono valsi la sua più recente nomination all’Oscar come attore non protagonista.

Negli ultimi due anni è stato impegnato nel film noir “Motherless Brooklyn – I segreti di una città”, il suo primo lavoro come regista da “Keeping the Faith” del 2000, che ha anche scritto e interpretato.

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” ha visto nel cast anche Bruce Willis e Alec Baldwin, ed è uscito nel 2019.

Norton si potrà vedere presto in “The French Dispatch” di Wes Anderson, che uscirà quest’estate.

Edward Norton è rappresentato da UTA.

Federica Contini

12/05/2021