Edward Norton e un cast stellare per “Extrapolations” di Apple Tv

“Extrapolations”, la serie antologica sui cambiamenti climatici che sbarcherà su Apple Tv ha aggiunto nomi altisonanti al suo cast tra cui stelle del calibro di Edward Norton, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini pronte a partecipare a questo spettacolo di Scott Z. Burns.

“Extrapolations” per un pianeta da salvare con Edward Norton e molti altri

Edward Norton, noto soprattutto per film come “American History X” e “Fight Club”, presterà il volto a uno scienziato di nome Jonathan Chopin. A interpretare il ruolo del figlio di Jonathan, Rowan Chopin, sarà Michael Gandolfini, recentemente noto per il suo ruolo da protagonista in “I molti santi del New Jersey” , dove ha interpretato un giovane Tony Soprano, ruolo reso famoso da suo padre James Gandolfini ne “I Soprano”.

Indira Varma invece sarà un inventore di nome Gita Mishra. Varma ha interpretato Ellaria in “Game of Thrones” e Piety Breakspear in “Carnival Row”. Russell, nota per i suoi ruoli da protagonista in “The Americans” e “Felicity”, interpreterà Olivia Drew, un ruolo che siamo sicuri che Russell renderà assolutamente unico. Jones, nota per le sue interpretazioni in “The Village” e più recentemente in “The Eyes of Tammy Faye”, ricoprirà il ruolo del presidente degli Stati Uniti, Elizabeth Burdick.

Una serie pronta per il lancio

La nuova lista dei membri del cast si colloca sulla scia dell’annuncio originale che indicava Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harrington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer e Adarsh Gourav come le star principali del serie. “”Extrapolations” sarà composto da 8 episodi interconnessi tra loro, al fine di approfondire come i cambiamenti imminenti del pianeta saranno in grado di influenzare alla fine ogni aspetto della vita che conducono gli esseri umani, dall’amore alla fede, il lavoro e la famiglia.

Ancora è incerto il ruolo della Streep nella serie, ma sono noti gli altri. Miller interpreterà una biologa marina di nome Rebecca Shearer, Harrington interpreterà il CEO Nick Bilton che sarà il capo di un colosso industriale, Rahim interpreterà Ezra Haddad, un uomo alle prese con la perdita di memoria, mentre Rhys interpreterà Junior, uno sviluppatore immobiliare .

Diggs ricoprirà la parte di Marshall Zucher, un rabbino nel sud della Florida, Chan sarà Natasha Alper, una madre single e banchiera di microfinanza, e Schwimmer interpreterà Harris Goldblatt. Tutto ciò che si sa del personaggio di Schwimmer è che si tratta di un uomo con una figlia adolescente, mentre Gourav sarà un autista a noleggio chiamato ironicamente Gaurav.

Ancora nessuna data certa per l’uscita di questo attesissimo evento.

Chiaretta Migliani Cavina