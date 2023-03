Edmond e Lucy in anteprima su Rai Play dal 3 marzo e dal 12 marzo su Rai Yoyo: ecco i dettagli

Edmond e Lucy è il nuovo cartone in uscita su Rai Yoyo dal 12 marzo e in anteprima su RaiPlay dal 3 marzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle fantastiche avventure che vedono protagonisti due insperabili amici a quattro zampe.

A partire dal giorno 3 marzo su RaiPlay e dal 12 marzo anche su Rai Yoyo dalle 12:10 e alle 19:10, i telespettatori potranno vedere le avventure di due inseparabili amici a quattro zampe. Si tratta della prima serie televisiva sviluppata in 3D e che ha lo scopo di trasmettere al pubblico i valori della natura.

Il cartone deriva da una raccolta di album illustrati da Marc Boutavant, “Edmond e Friends”. L’idea di questo originale progetto è nata per trasmettere ai bambini le emozioni che si provano nell’esplorare il mondo. Infatti, la serie ha lo scopo di mettere a contatto il telespettatore con la natura, fargli scoprire il suo potere e tutte le meraviglie che si celano dietro di essa.

I temi più ricorrenti nella serie educativa sono: illusione, empatia, solidarietà, convivenza e amicizia, la famiglia e il rispetto per la natura. Gli episodi sono stati scritti in collaborazione con tre esperte naturaliste: Louise Browaeys, Gaëlle Bouttier Guérive e Didier Moreau.

Edmond e Lucy: la trama

I protagonisti di questa serie televisiva per bambini sono Edmond, uno scoiattolo e Lucy, un’orsetta. Entrambi vivono in un grande bosco e la natura rappresenta la loro migliore compagna di giochi.

I due amici crescono come fratelli in un maestoso castagno che loro chiamano casa, un piccolo universo pieno di luce nel cuore della foresta. I due amici amano giocare e crescere insieme esplorando il mondo che li circonda li aiuta a svelare tutti i misteri che ci celano dietro la natura. Quest’ultima è il luogo in cui si sviluppato delle loro fantastiche avventure.