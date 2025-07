Edgar Wright riporta al cinema “The Running Man”: il romanzo di Stephen King diventa un film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un grande ritorno con la nuova versione di “The Running Man”, il romanzo distopico di Stephen King pubblicato nel 1982. Sotto la direzione del regista britannico Edgar Wright, il film promette di riproporre una storia già nota, ma con un approccio fresco e innovativo. La pellicola, che ha come data di uscita americana il 7 novembre 2025, ha già suscitato l’interesse di molti appassionati, ansiosi di scoprire se questa nuova interpretazione sarà più fedele al libro rispetto al film del 1987, “L’Implacabile”, con Arnold Schwarzenegger.

La trama di “The Running Man”

Ambientato nel 2025, “The Running Man” presenta un’America in crisi, dove l’economia è crollata e il governo ha instaurato un regime totalitario. Il protagonista, Ben Richards, si trova in una situazione disperata: disoccupato e messo alla berlina, lotta per trovare i fondi necessari per le cure della figlia gravemente malata. La situazione si complica ulteriormente quando la moglie è costretta a prostituirsi per guadagnare qualche soldo. In cerca di una soluzione, Richards si rivolge alla Game Network, una rete televisiva governativa che trasmette giochi estremamente violenti.

Dopo un intenso periodo di addestramento, Richards viene scelto per partecipare al programma “L’uomo in fuga”, il più popolare e letale show televisivo del momento. Qui, i concorrenti vengono dichiarati nemici dello Stato e devono fuggire per la loro vita, con un vantaggio di 12 ore sui Cacciatori, una squadra di assassini professionisti ingaggiati dalla rete. Ogni ora di sopravvivenza vale 100 dollari, così come ogni poliziotto o sicario eliminato. Se Richards riesce a resistere per 30 giorni, avrà la possibilità di vincere un premio di 1 miliardo di dollari.

Il cast e la regia

Edgar Wright, noto per il suo stile unico e la sua capacità di mescolare generi diversi, si è assunto il compito di dirigere questo progetto ambizioso. Il cast include nomi di spicco come Glen Powell, che interpreta il ruolo principale, e attori di grande talento come Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, William H. Macy e Lee Pace. La scelta di un cast così variegato suggerisce un’interpretazione ricca e sfumata dei personaggi, portando sullo schermo una narrazione complessa e coinvolgente.

Wright è conosciuto per la sua passione per il cinema e per la sua abilità nel creare storie avvincenti. La sua visione per “The Running Man” potrebbe offrire una nuova prospettiva sulla storia originale, permettendo di esplorare temi attuali come il controllo dei media e la violenza nella società contemporanea. I fan sono curiosi di scoprire se questa versione sarà in grado di catturare l’essenza del romanzo, che si discosta dal finale tradizionale e presenta una conclusione più cupa e realistica.

Aspettative e anticipazioni

La nuova versione di “The Running Man” ha già generato un notevole interesse tra i fan del romanzo e del film originale. Molti si chiedono se Edgar Wright riuscirà a mantenere la tensione e il dramma presenti nel libro, evitando di cadere nei cliché del genere. La questione del finale è particolarmente rilevante, poiché il romanzo di King non offre un lieto fine, a differenza della pellicola del 1987.

Il trailer, recentemente rilasciato, ha suscitato entusiasmo e curiosità, mostrando alcune scene d’azione mozzafiato e un’atmosfera tesa e inquietante. Con l’uscita fissata per novembre, i fan non vedono l’ora di scoprire come questa nuova interpretazione di “The Running Man” si confronterà con le aspettative e le esperienze precedenti. La combinazione di un regista di talento e un cast di alto livello potrebbe portare a un risultato sorprendente, capace di attrarre sia i nuovi spettatori che i nostalgici del film originale.

