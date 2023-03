Ecco il trailer di “Ghosted”, il nuovo film Apple Original con Chris Evans e Ana de Armas, in uscita il 21 aprile su Apple TV+

E’ prossimo all’arrivo il nuovo film Apple TV+ e si intitola “Ghosted“, con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas. Il trailer è stato da poche ore rilasciato assieme alla locandina del film che uscirà il 21 aprile sulla piattaforma della mela morsicata. Scopriamo di seguito alcune curiosità su trama e protagonisti della pellicola.

“Ghosted” il nuovo film Apple TV+ di cosa parla

Trattasi di un film romantico con alto tasso d’azione e avventura al cui centro vi è la storia di Cole (Chris Evans), un uomo onesto, che si innamora fatalmente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire che lei è, in realtà. un agente segreto. E ben prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Alla regia di “Ghosted” ci sarà Dexter Fletcher, già noto per essere stato dietro la macchina da presa per i biopic musicali di “Bohemian Rhapsody” (subentrando alla sostituzione di Bryan Singer), narrante il mito di Freddy Mercury, dalla nascita del celebre brano omonimo al film e in “Rocketman” che narrava vita e opere di Elton John. Ma, la carriera del regista è fatta anche di partecipazioni attoriali, fin dall’infanzia, in film come “Piccoli gangster” o “The Elephant man”, di Lynch o più recentemente in “Kick Ass” e nel blockbuster “Stardust”.

Il film vede protagonisti una coppia di grande successo, il Chris Evans noto ai più soprattutto per il ruolo di Capitan America nel Multiverso Marvel e la bellissima Ana de Armas ammirata nei panni scomodi di Marilyn, nel biopic controverso di Andrew Dominik lo scorso anno, oltre ad essere stata bond girl nell’ultimo capitolo della saga di 007 con Daniel Craig.

Di seguito, vediamo il trailer del film, rilasciato proprio in queste ore e che, come detto farà la sua comparsa esclusiva sulla piattaforma, il prossimo 21 aprile 2023.