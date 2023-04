Ecco il trailer del nuovo film “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Miles Morales tornerà protagonista in un nuovo capitolo della saga Spider Verse vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Sony Pictures Italia distribuirà il film che uscirà nelle sale cinematografiche il 1 giugno 2023. È quindi finalmente disponibile il trailer di questo nuovo emozionante capitolo e lo potrete consultare direttamente sul nostro sito.

Di seguito la sinossi del film:

“Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.”

Il nuovo trailer ci consente di vedere qualcosa di più di questa seconda avventura animata multidimensionale, diretta da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Con il protagonista Miles Morales, alle prese con le diverse incarnazioni di Spider-Man, dovrà unirsi a loro per affrontare una nuova minaccia. Questo film sarà il primo ad essere costruito secondo una particolare tecnica di animazione mista. Troveremo infatti tre tecniche differenti: CGI, 2D e disegni a mano. Il film vedrà il ritorno di Miles Morales e sarà diviso in due parti: la prima distribuita in Italia a partire dal 1 giugno, la seconda arriverà il 29 marzo 2024.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è una rilettura con al centro Spider-Man, Miles Morales, un adolescente figlio di un papà poliziotto afroamericano e mamma infermiera portoricana. Il progetto è nato nel 2011, in omaggio a Obama, sui comics creati dai testi di Brian Michael Bendis e i disegni dell’italiana Sara Pichelli.

Come dichiarato dai produttori Phil Lord e Chris Miller: