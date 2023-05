Ecco il primo trailer ufficiale del film ” Book Club – Il capitolo successivo”

Book Club – Il capitolo successivo è l’attesissimo sequel del primo film della saga uscito nelle sale cinematografiche nel 2018. Si tratta infatti della commedia irriverente dal titolo Book Club – Tutto può succedere, diretta da Bill Holderman. Anche per quanto riguarda il secondo capitolo della saga, Holderman dirigerà la pellicola. Il film uscirà nelle sale cinematografiche l’11 maggio 2023. Universal Pictures Italy si occuperà della distribuzione del film in Italia.

Book Club – Il capitolo successivo è una commedia corale in cui abbiamo ben quattro protagoniste. I personaggi principali di questa commedia sono Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Faranno parte del cast anche: Andy Garcia, Giancarlo Giannini, Don Johnson e Vincent Riotta. Questa volta le nostre amiche decideranno di portare il loro club del libro in Italia. Sfrutteranno infatti l’iniziativa per realizzare il sogno della loro gioventù ovvero partire insieme per un viaggio indimenticabile. Così Vivian, Sharon, Diane e Carol vivranno, tra mille ostacoli e segreti rivelati, un viaggio unico nel suo genere, qualcosa che accade una sola volta nella vita.

Di seguito la trama del primo capitolo della saga:

“Le vite di quattro amiche vengono sconvolte quando il loro salotto letterario affronta la lettura del famigerato ‘Cinquanta sfumature di grigio’: vecchie fiamme si riaccendono, nuovi amori nascono. Diane, Vivian, Sharon e Carol si ispirano alla vicenda per rendere il prossimo capitolo delle proprie vite migliore.”

Questa invece la sinossi del nuovo capitolo che uscirà nelle sale l’11 maggio 2023:

“L’attesissimo sequel segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l’intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori

controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un’avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita.”

Nell’attesa di poter vedere finalmente il secondo capitolo della saga, potrete vedere direttamente sul nostro sito il trailer ufficiale.