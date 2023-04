Ecco il nuovo progetto del talentuoso sceneggiatore di Avatar: The Way of Water

Josh Friedman, il talentuoso sceneggiatore di successi come Avatar: The Way of Water e Snowpiercer, ha appena ottenuto un nuovo progetto che sta attirando l’attenzione dei fan del cinema di tutto il mondo.

Secondo quanto riferito dal sito di notizie The Hollywood Reporter, Friedman è stato scelto per scrivere la sceneggiatura del nuovo film dei Fantastici Quattro della Marvel. Questa notizia arriva dopo che Jeff Kaplan e Ian Springer, i precedenti sceneggiatori del film, sono stati sostituiti da Friedman.

La Marvel ha annunciato alla San Diego Comic-Con del 2022 che i Fantastici Quattro si uniranno presto all’Universo Cinematografico Marvel. Con la scrittura di Friedman, il pubblico può aspettarsi una fresca rivisitazione dei classici personaggi Marvel.

I Fantastici Quattro sono una famiglia di supereroi con abilità uniche, creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961. Mentre i film precedenti sui Fantastici Quattro erano popolari, non sono stati ben accolti dai fan o dalla critica. Tuttavia, la Marvel ha l’opportunità di porre rimedio agli errori del passato e consegnare un film che rispecchi lo spirito dei fumetti.

Friedman, con la sua esperienza nella creazione di storie complesse e incentrate sui personaggi, sembra essere la scelta ideale per la Marvel. Non sorprende che la Marvel abbia scelto Friedman come nuovo sceneggiatore, dopo il successo del suo lavoro su Avatar: The Way of Water.

Il nuovo film dei Fantastici Quattro sarà una fresca ripresa dei personaggi classici, con un nuovo cast. Matt Shakman dirigerà il film con la sceneggiatura di Friedman. Al momento, il film è programmato per uscire nei cinema nel 2025.

Il ruolo del protagonista, Reed Richards, è ancora un mistero. John Krasinski ha interpretato il personaggio in una variante della Terra-838 in Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi, ma non è chiaro se riprenderà il ruolo nei Fantastici Quattro. La moglie di Krasinski, Emily Blunt, ha dichiarato di essere speranzosa che il marito torni nei panni di Richards.

Insomma, il futuro sembra brillante per i Fantastici Quattro con il talentuoso Josh Friedman al timone della sceneggiatura. I fan dei supereroi della Marvel non vedono l’ora di vedere cosa ha in serbo la Marvel per questi iconici personaggi.