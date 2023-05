Ecco finalmente il trailer italiano ufficiale del nuovo film “Transformers: Il Risveglio”

È finalmente online il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo di una delle saghe più longeve ed amate di sempre, quella dei Transformers. Il nuovo capitolo si intitolerà Transformers: Il Risveglio. Diretto da Steven Caple Jr, arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 7 giugno 2023, distribuito da Eagle Pictures.

Il film è basato ovviamente sulle figure d’azione Transformers di Hasbro, da una storia di Joby Harold. Il nuovo capitolo della saga uscirà esattamente a 5 anni di distanza dal penultimo capitolo, intitolato Bumblebee (2018). Faranno parte del cast: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson, Cristo Fernández.

Di seguito la sinossi del film:

“I Transformers tornato all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.”

Transformers: Il Risveglio, sarà il settimo capitolo della saga. Da una sceneggiatura di Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber. Sarà interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback e sarà incentrato su Optimus Prime nel 1994, tra New York e il Perù. I protagonisti del film saranno una coppia di archeologi di Brooklyn che rimarrà coinvolta in un antico conflitto. Attraverso un’avventura in giro per il mondo, verranno quindi a conoscenza di questo conflitto tra tre antichissime fazioni di Transformers: i Maximal, discendenti degli Autobot; i Predacon, discendenti dei Decepticon, e i Terrorcons, gruppo di Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche. A capo dei cattivi ci sarà un villain chiamato Scourge. Di seguito, potrete vedere il trailer italiano ufficiale del film direttamente sul nostro sito.