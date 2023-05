Ecco finalmente il trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno

Tom Cruise tornerà presto a vestire i panni di Ethan Hunt nella saga Mission: Impossible. Si tratta del settimo capitolo della saga e sarà intitolato Dead Reckoning – Parte Uno. Come diffuso dallo stesso attore su Instagram, è finalmente online il trailer ufficiale.

All’interno del cast, oltre al già citato Tom Cruise, vedremo anche: Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt. Fin dal titolo si comprende come questo capitolo sarà la prima parte di un secondo che probabilmente uscirà nelle sale nel 2024. Da ciò che sappiamo infatti, il probabile ottavo film della saga sarà l’ultimo in cui vedremo Tom Cruise vestire i panni del protagonista. Nonostante la sua probabile partenza lascerà un vuoto quasi incolmabile per il franchise, siamo convinti che riusciranno a trovare un degno erede.

Di seguito la sinossi del settimo capitolo Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno:

“In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.“

Il film ha avuto molti problemi nel corso dei mesi per via delle interruzioni dovute alla pandemia. Le riprese del film infatti, fissate per febbraio 2020, iniziarono a settembre dello stesso anno. Ora che le riprese sono concluse, non ci resta altro che tuffarci di nuovo nel mondo della IMF con questo adrenalinico trailer. Dovremo però attendere il 13 luglio 2023, data d’uscita del film, per vedere di nuovo i nostri personaggi preferiti in azione.