È venuto a mancare l’attore Ivano Marescotti, aveva 77 anni

Era malato da tempo, l’attore Ivano Marescotti, dopo una lunga carriera nel cinema italiano, si è spento a Roma, all’età di 77 anni. Scopriamo qualcosa di più, sull’interprete nato a Ravenna.

Ivano Marescotti, scopriamo chi era: vita e carriera

Nato a Ravenna, per la precisione a Villanova di Bagnacavallo, nel febbraio del 1946, Ivano Marescotti si è spento all’età di 77 anni a Roma, il 26 marzo del 2023.

Dopo aver lavorato come impiegato all’ufficio urbanistica al comune di Ravenna, si licenzia ed intraprende a pieno titolo l’attività di attore teatrale.

Noto per le sue interpretazioni da caratterista ma anche per ruoli di maggiore spicco, nel corso degli anni è diventato uno dei volti più prolifici e validi del cinema italiano, ottenendo ben 6 candidature ai nastri d’argento per il suo talento attoriale.

Lo abbiamo visto recitare per Roberto Benigni, ne “Il mostro” e in “Johnny Stecchino“, ma anche nei panni del capitano di polizia in “La leggenda di Al, John e Jack” con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nel 2009 ha interpretato l’integerrimo leghista nel film con Checco Zalone, “Cado dalle nubi”, col quale ha recitato anche in “Che bella giornata”, nel 2011. Tra gli altri ha lavorato anche con Pupi Avati, Marco Risi, Carlo Mazzacurati.

Ha avuto piccoli ruoli di stampo internazionale in film come “Il talento di Mr. Ripley” di Anthony Minghella e in “Hannibal” di Ridley Scott, oltre ad essere stato attore e regista teatrale fin dagli anni ’80 e aver preso parte nel complesso a una cinquantina di film e diversi prodotti televisivi, tra cui “Don Matteo” e “La Piovra 6”.

L’ultima interpretazione al cinema è datata 2021, nel film “Criminali si diventa”, per poi ritirarsi dalle scene poco dopo per dedicarsi alla propria battaglia contro la grave malattia che all’età di 77 anni lo ha portato via.