È ufficiale: la serie Maria Antonietta è stata rinnovata per una seconda stagione

Maria Antonietta, la serie con protagonista Emilia Schüle tornerà ufficialmente con una seconda stagione su Canal+. Tornerà quindi a raccontare la storia della giovane regina austriaca. La serie approdata sul piccolo schermo lo scorso anno, tornerà con i primi quattro episodi diretti dal regista candidato ai Bafta Ed Bazalgette.

Lo show, creato e scritto da Deborah Davis, vedrà inoltre impegnati nella sceneggiatura altri nomi molto conosciuti nel campo: Louise Ironside, Charlotte Wolf, Francesca Forristal e Andrew Bampfield. Nella nuova stagione tornerà ovviamente l’attrice protagonista nonché interprete della regina austriaca, Emilia Schüle. Al suo fianco, indossando i panni del Re di Francia Luigi XVI, vedremo Louis Cunningham, molto famoso per aver recitato nella serie Bridgerton.

Come riportato da Variety, i nuovi episodi si incentreranno su un evento ben preciso:

Mostreranno di come la coppia al culmine del suo potere ha affrontato una crisi finanziaria senza precedenti. Gli attacchi della Provenza e di Chartres contro la coppia reale susciteranno l’odio dei nobili con conseguenze disastrose.

La serie Maria Antonietta, prodotta da Capa Drama e Banijay Studios France, sarà distribuita a livello globale da Banijay Rights. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno e nell’attesa di conoscere nuovi dettagli sulla trama vi lasciamo la sinossi della prima stagione:

Maria Antonietta, attraverso uno sguardo contemporaneo, esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l’Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (Luigi XVI). All’inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta riuscì a rivoluzionare la sua immagine, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma. Con coraggio e dignità la regina si scagliò contro il sistema decidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese.