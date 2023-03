È tornata su Netflix la serie Tenebre e Ossa con l’attesissima seconda stagione: ecco cosa ricordare della prima parte

Tenebre e Ossa è tornata su Netflix con un’attesissima seconda stagione. Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla prima stagione della serie, sembra che l’attesa dei fan verrà ripagata da episodi ricchi di azione, battaglie epiche e molto altro ancora. Per questo motivo, è importante tenere a mente ciò che è accaduto nella prima.

Nella prima stagione, incontriamo Alina e Mal, interpretati da Jessie Mei Li e Archie Renaux. I due personaggi sono due nuovi coscritti dell’esercito cresciuti in un orfanotrofio. Quando Alina entrerà nel Fold verranno a galla i suoi poteri. Si scoprirà infatti che Alina è una Grisha ovvero una persona con un’abilità magica molto rara. È in grado infatti di manipolare la luce e per via di questa abilità verrà successivamente condotta alla corte reale per iniziare l’addestramento.

Durante la sua permanenza nella corte reale incontrerà il generale Kirigan, interpretato da Ben Barnes. Il generale è in grado di controllare l’oscurità e i due creeranno subito una connessione molto forte. Poco dopo però si comprenderà che le sue intenzioni non sono poi così nobili e che lui stesso è il malvagio Darkling, il creatore del Fold. Il suo unico scopo quindi sarebbe quello di sfruttare i poteri di Alina, non è infatti interessato realmente alla sua persona ma solamente alla sua abilità rarissima.

Verso la fine della stagione, Alina e Mal riusciranno a ricongiungersi e a sfuggire alle grinfie del generale, sventando il suo piano malefico di espansione del Fold. Nonostante ciò, Darkling è più forte che mai e ha già nuovi piani per piegare Alina al suo volere. Probabilmente, la seconda stagione seguirà la trama del secondo libro della trilogia, Storm and Siege. Da oggi, 16 marzo, è quindi disponibile la seconda stagione su Netflix, da poterci gustare e commentare.