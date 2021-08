È stata la mano di Dio: il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino

“È stata la mano di Dio” è previsto nelle sale il 3 dicembre e su Netflix il 15 dicembre. La pellicola sarà presentata al festival di Venezia.

È stata la mano di Dio: il primo trailer del film

Netflix ha pubblicato il trailer di “È Stata La Mano di Dio”, il nuovo film in uscita dello sceneggiatore e regista premio Oscar Paolo Sorrentino ( La grande bellezza ). Il trailer illustra una bellezza semplice ma d’impatto e suggerisce una sincera esplorazione delle emozioni umane più elementari ma essenziali in un modo che è davvero unico per questo abile regista.

Uno degli scambi più notevoli ma aperti nel trailer coinvolge un personaggio che chiede se c’è una storia da raccontare. “Sì!” grida commosso il giovane protagonista. Ovviamente, nel teaser, non rimaniamo senza risposta, ma non è troppo assurdo supporre che la storia degna di essere raccontata sarà sintetizzata sotto forma di questo film.

Il ritorno di Sorrentino nella sua città natale



“È stata la mano di Dio” è un racconto personale per Sorrentino, che lo ha fatto tornare nella sua città natale per ritrarre una storia di destino, famiglia, calcio, cinema, amore e perdita. La pellicola racconta la storia di un ragazzo, Fabietto Schisa ( Filippo Scotti ) che abita in una difficile Napoli negli anni ’80. In questo film, felicità e tragedia danzano insieme sulla stessa melodia. Mentre il nostro giovane protagonista vive gioie inaspettate, come l’emergere della leggenda del calcio Diego Maradona , è altrettanto confrontato con tragedie impreviste.

Il cast e la produzione del film

Altri membri del cast oltre a Scotti includono Toni Servillo come Saverio Schisa, Teresa Saponangelo come Maria Schisa, Marlon Joubert come Marchino Schisa, Luisa Ranieri come Patrizia, Renato Carpentieri come Alfredo, Massimiliano Gallo come Franco, Betti Pedrazzi come Baronessa Focale, Biagio Manna come Armando, Ciro Capano come Capuano, Enzo Decaro come San Gennaro.

Prodotto da Lorenzo Mieli e dallo stesso Sorrentino, “È stata la mano di Dio” sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre. Il film ha una data di uscita prevista nelle sale il 3 dicembre e per lo streaming su Netflix il 15 dicembre.

Francesca Reale

20/08/2021