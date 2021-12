È stata la mano di Dio: Disponibile da oggi su Netfilx

Il film diretto e sceneggiato da Paolo Sorrentino dal titolo “È stata la mano di Dio“ è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming Netflix non solo in Italia ma in tutti i 190 paesi nei quali è attivo il servizio.

“È stata la mano di Dio” da oggi su Netflix

Nella Napoli degli anni ’80 Sorrentino racconta una storia di vita, un racconto personale che vede il protagonista, in questo emozionate film, scavare dentro se stesso per trovare fino in fondo la sua vera personalità. Vivrà vicende ricche di emozioni, di gioie inaspettate, come l’arrivo del Dio inarrivabile Diego Armando Maradona. La gioia però, ben presto lascerà spazio ad altre emozioni che porteranno il protagonista a vivere una straziante tragedia.

Il Film di Paolo Sorrentino candidato come Miglior Film in Lingua Straniera

Il film “È stata la mano di Dio” candidato come Miglior Film in Lingua Straniera ai Critics Choice Awards e ai Golden Globes. Vince il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni va a Filippo Scotti come migliore attore emergente. L’orgoglio italiano presente alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, come miglior film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar.

La pellicola è in grado di raccontare emozioni forti, contrastanti ma allo stesso tempo illustra una bellezza semplice e sincera. Emerge una poetica che da sogno diventa incubo, da risata diventa pianto, e da espressione leggera e spensierata diventa ricerca e consapevolezza di un’arte che richiama da lontano, avvicinandosi sempre di più: il cinema. Un film completo in ogni forma, una fotografia di Napoli, un universo fatto di tradizioni e miracoli, un’adolescenza cadenzata dalla presenza, prima sperata e poi certa di Diego Armando Maradona.

Michela De Paolis

15/12/2021