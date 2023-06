È stata finalmente svelata la data di uscita nelle sale di “Venom 3”, la saga con Tom Hardy come protagonista

I fan di Venom, da quanto si legge negli ultimi giorni, non potranno che essere entusiasti. Tom Hardy infatti, vestirà di nuovo i panni del sembionte in Venom 3. Come tutti sapranno, Venom è la nemesi di Spider-Man e nel 2018 ha ottenuto un suo filone cinematografico. Si tratta di una delle poche volte in cui un cattivo riesce ad entusiasmare il fandom a tal punto da ottenere una propria storia principale. Il successo del primo capitolo fu così entusiasmante che spinse gli autori a portare sugli schermi un secondo capitolo.

Il secondo capitolo della saga però, Let There Be Carnage, viene considerato da molti come un vero e proprio flop. L’occasione per rendere giustizia ad un personaggio tanto amato, pur essendo un villain, è più che concreta. È trapelata infatti la notizia che vedrebbe il debutto di Venom 3 per ottobre 2024. Più precisamente, il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche durante il periodo di Halloween. A rivelare questo scoop molto interessante, pare sia stata una new entry del cast, l’attrice Juno Temple, star di Ted Lasso. L’attrice, ha rivelato la presunta data di uscita del nuovo capitolo parlando a Variety, con la collega di set Hannah Waddingham.

Il regista di questo nuovo capitolo dovrebbe essere Kelly Marcell, autore dello script dei primi due capitoli. All’interno del cast vedremo anche Chiwetel Ejiofor, noto soprattutto per aver interpretato il Barone Mordo nei due film di Doctor Strange nell’universo Marvel. Tom Hardy ovviamente riprenderà il suo posto di star e vestirà di nuovo i panni di Eddie Brock e di Venom.

Tra le news più importanti per questo nuovo capitolo, iniziano anche a circolare delle indiscrezioni su chi potrebbe interpretare il ruolo di villain. Alcuni siti riportano infatti che il villan del capitolo potrebbe avere già ricoperto un piccolo ruolo in Venom: Lethal Protector del dicembre 1992. Si tratterebbe di un ex generale dell’esercito degli Stati Uniti d’America che sviluppa una particolare avversione per Venom. L’avversione nasce dall’uccisione di suo figlio da parte del sembionte. Il dettaglio interessante che lega fumetti e film è la presenza della Life Foundation, la società di bioingegneria presente nel primo capitolo del 2018. Non ci resta quindi che attendere per scoprire ulteriori novità.