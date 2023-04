È stata annunciata ufficialmente la data d’uscita della nuova serie comedy Platonic

Platonic, la nuova serie comedy con Rose Byrne e Seth Rogen, debutterà ufficialmente il 24 maggio 2023, su Apple TV+. La serie per questa prima stagione avrà 10 episodi della durata di mezz’ora ciascuno, farà il suo debutto il 24 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì.

La serie è interpretata e prodotta da Rose Byrne e Seth Rogen e co-creata, diretta e co-scritta da Nick Stoller e Francesca Delbanco. Il cast è composto anche da Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez. Di seguito la trama di Platonic:

“Platonic” segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L’amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizza le loro vite in modo esilarante.”

La serie segna una nuova collaborazione tra Apple TV+ e Rose Byrne, essendo l’attrice protagonista di Physical, la serie Apple Original acclamata dalla critica. La serie in questione debutterà infatti con la terza stagione nel corso dell’anno. Seth Rogen inoltre sarà il protagonista di una serie comedy, ancora senza titolo, che scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Evan Goldberg per Apple TV+. La serie si unirà alla crescente offerta di serie comedy di successo e pluripremiate su Apple TV+, tra cui: il vincitore dell’Emmy “Ted Lasso“, “Shrinking“, “Schmigadoon!“, “The Afterparty“, “The Big Door Prize“, “Bad Sisters“, “Trying“, “Mythic Quest” e altre ancora.

