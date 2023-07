È in arrivo la quarta ed ultima stagione di Sex Education, in esclusiva su Netflix

L’attesa è finalmente terminata, Sex Education tornerà con la quarta ed ultima stagione, in uscita in esclusiva su Netflix a partire dal 21 settembre. Per gli abitanti di Moordale sarà una stagione ricca di emozioni, ricca di amore, risate, lacrime e colpi di scena.

Asa Butterfield tornerà ad interpretare il protagonista Otis Milburn. Al suo fianco ritroveremo Gillian Anderson, Ncutl Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati nei rispettivi ruoli anche George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel lngs. Ci sono però delle new entry per quest’ultima stagione. Tra questi vedremo quindi: Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e lmani Yahshua.

Sex Education, dal suo debutto nel 2019, ha vinto numerosi premi tra cui il prestigiosissimo International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. Un altro risultato strabiliante è dato dall’enorme quantità di visualizzazioni della serie nei primi 91 giorni dall’uscita, con ben 66,6 milioni di visualizzazioni. La creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Laurie Nunn, ha rilasciato una toccante intervista in cui esprime tutta la sua gratitudine verso il suo team, per l’impegno con cui hanno lavorato per quest’ultima stagione.

In attesa dell’imminente uscita dell’ultima stagione, potrete consultare la sinossi degli episodi: