È in arrivo il film “Suzume” dal regista Makoto Shinkai

Suzume è il nuovo film d’animazione del regista Makoto Shinkai. Warner Bros. Entertainment Italia distribuirà la pellicola in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal 27 aprile 2023. Presentato in anteprima durante l’ultima edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, nella sezione concorso, il film sarà la tredicesima opera diretta dal regista giapponese.

Makoto Shinkai è molto amato dal pubblico per le varie pellicole che nel corso degli anni hanno ottenuto un successo strabiliante. Weathering with You, la penultima opera diretta dal regista, nel 2019 vinse il premio “Animation of the Year” della 43° edizione del Japan Academy Film Awards. Nel 2016 invece, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai vinse il premio “Director of the Year” per il film Your Name. Il successo di quest’opera è stato così strabiliante tanto da diventare il terzo film animato giapponese più visto al mondo. Tra i suoi lavori precedenti troviamo anche: Il giardino delle parole, Viaggio verso Agartha, I bambini che inseguono le stelle, 5 cm al secondo.

Di seguito la sinossi del film:

“Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze

soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.”

Suzume, come detto in precedenza, arriverà nelle sale italiane a partire dal 27 aprile 2023, grazie al contributo di Sony Pictures Italia e Crunchyroll. Non ci resta quindi che attendere l’uscita di questo nuovo film d’animazione del maestro Makoto Shinkai, per vedere in che modo racconterà questa storia drammatica e coraggiosa, tenendo conto del suo stile di regia inconfondibile.